Ute av Farmen etter nervepirrende kamp

Det ble en nervepirrende kamp, da to av utfordrerne skulle møtes i melkespann, for å kjempe om en plass på Farmen-gården.

Denne uken kom Per Gunvald Haugen (45), Asle Kirkevoll (63) og Marianne Lambersøy (49) inn på Farmen som årets utfordrere.

Kirkevoll ble valgt som en fullverdig forpakter av de andre deltakerne.

BLE VALGT INN: Asle Kirkevoll. Foto: Alex Iversen/TV 2

Dermed måtte Lambersøy og Haugen ut i kamp for å kjempe om den siste plassen i onsdagens episode av Farmen.

Der skulle de konkurrere i melkespann, og etter en nervepirrende kamp var det Haugen som trakk det lengste strået og vant.

Verdig motstander

Det ble en intens og jevn kamp mellom Haugen og Lambersøy. Da hun hørte de skulle konkurrere i melkespann, ble hun glad.

– Det er en gren jeg er sterk i, og som jeg hadde øvd på før jeg kom inn på gården. Derfor var jeg klar over min egen styrke. Jeg var litt nervøs før jeg skulle i kamp, men jeg hadde roen samtidig. Det var vel fordi jeg tenkte at det kunne bli jevnt, sier hun når TV 2 snakker med henne på telefon.

UTE: Marianne Lambersøy måtte forlate Farmen-gården etter at hun tapte melkespann-konkurransen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Hun glad for at hun stod mot Haugen, noe hun også forventet kom til å skje.

– Vi kom jo inn som utfordrere sammen, så vi gikk ikke inne i kampen som fiender. Jeg stod mot en verdig motstander. Melkespann er jevn tvekamp, hvor damer også kan hevde seg, så det var ganske åpent. Til sist ble det han, sier hun.

VANT KAMPEN: Per Gunvald Haugen. Foto: Alex Iversen / TV 2

Det ble et kort Farmen-opphold for Lambersøy, som kun fikk noen få dager på Samsjø gård.

Før hun forlot gården, utfordret hun deltakerne til å finne frem konkurranseinstinktet sitt.

– Jeg lurer på om det er noen flere enn Sindre som har lyst til å vinne i år? Det har jeg gått å lurt på siden jeg startet, sier hun i programmet.

Forventet Torpet

Etter tapet fikk Lambersøy beskjed av programleder Mads Hansen om at hun får en ny sjanse til å kjempe seg inn på gården igjen, nemlig gjennom Torpet.

– Jeg er tøff nok til å ta den utfordringen, sier hun til Hansen.

Til TV 2 forteller hun at da hun måtte forlate Farmen, satt hun igjen med en forventing om at Torpet ventet på henne.

– Jeg var ikke knust for jeg trodde egentlig at det ikke var helt over. Uten at jeg visste det, så hadde jeg forhåpninger om Torpet, sier hun og legger til:

– Jeg liker Per, så det var ikke kjempebittert heller.

Overveldet

Til tross for at hun kun var inne på Farmen-gården noen dager, er hun overveldet over at alt hun rakk å gjøre.

– Tidsperspektivet er litt rart og annerledes der inne.

Målet hennes, som hun fant ut av underveis, var å oppleve nye ting hun ikke hadde gjort før. Siden hun er flink på kjøkkenet og glad i mat, ønsket hun å gjøre seg selv uunnværlig på kjøkkenet. Det ble imidlertid vanskelig, da den plassen allerede var tatt.

– Jeg fikk blant annet brodere. Det er noe jeg holder på med i bunadsbutikken min, så det kunne jeg. Men det er vanskeligere å bli kjent med folk, når man blir låst til slike ting. Det er jo noe annet å for eksempel bygge og gjøre det mer tunge arbeidet, forteller hun.

Angrer ikke

Selv om Lambersøy ikke kom seg inn på gården som fullverdig deltaker, angrer hun ikke på at hun ble med.

– Jeg hadde problemer med å tro at jeg skulle klare å komme meg inn på gården som utfordrer, men jeg fikk erfart de tingene jeg hadde som mål. Jeg ville ikke vært foruten. Det er så mye du tar med deg derifra, sier hun.

Hun er tydelig på at det var hennes egen feil at det gikk som det gjorde.

– Vi ble gitt alle muligheter, så jeg har bare meg selv å takke.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og TV 2 Sumo.

Se Torpet mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Sumo.