Sier unnskyld til Fredrik Solvang

Audun Lysbakken har vært i det politiske rampelyset i en årrekke. Nå står snart en ny, tøff valgkamp for døren.

På Kantar sin siste måling for TV 2, under ett år før stortingsvalget, fikk SV en oppslutning på 7,2 prosent.

– En lidelse

Men før valgkampen her hjemme sparkes i gang for fullt, er det et annet politisk drama som opptar SV-lederen; nemlig presidentvalgkampen i USA.

– Jeg prøvde å se hele TV-debatten mellom Trump og Biden, men det var jo en lidelse, sier Lysbakken i TV 2-programmet Presseklubben.

– Verste noensinne

Den direktesendte TV-debatten mellom de to presidentkandidatene fikk mye oppmerksomhet, blant annet på grunn av munnhuggeri, avbrytelser og usannheter.

Av flere ble den kalt den verste presidentdebatten noensinne.

– Unnskyld

Men debatten bidro også til å gi Lysbakken et nytt syn på den politiske debatten her hjemme.

– Det har gitt meg et visst behov for å si unnskyld til Fredrik Solvang og andre norske debattledere som jeg har klaget på debattopplegget til opp gjennom tidene, sier han med et smil.

Urolig

Men SV-lederen blir også urolig når han ser hvor splittet det amerikanske samfunnet er nå, kun uker før presidentvalget.

– Det er jo et symbol på et samfunn som rakner når man ender opp med to presidentkandidater som står og skriker til hverandre, sier han.

