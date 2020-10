Møttes på 7-Eleven - slik kapret Farmen-Raymond drømmedama

GOD KVELD NORGE (TV 2): Hjemme på Osterøy har Raymond Røskeland fra Farmen sitt paradis, men det var i Bergen sentrum at han fant innlandsjenta Sidney.

– Vi møttes egentlig på 7-Eleven nede i byen, etter at han hadde vært ute. Jeg satt og ventet på morgentoget og skulle tilbake til Østlandet, forklarer Sidney Lunde.

Hun er kjæresten til Raymond Røskeland som denne høsten har blitt en stor profil inne på Farmen-gården. God kveld Norge har dratt til Osterøy utenfor Bergen og møter paret i barndomshjemmet til Røskeland.

Her får vi historien om hvordan Røskeland gikk bort til Lunde etter en tur ut på livet i Bergen. Han spurte om ikke Hamar-jenta ville bli med på nachspiel.

– Han sjekket meg vel egentlig ikke opp det var bare det at han «tøyt» så jævlig. Bare for at han skulle slutte å snakke så sa jeg ja, ha-ha, ler Sidney.

Ble til frokost - og vel så det

De to hoppet inn i en taxi og dro på nachspiel i en campingbil.

– En kamerat av meg hadde en campingbil, vi var en haug med lastebilsjåfører som var ute. Vi hadde vært på kjøring, så skulle vi ut og ta oss noen pils, forklarer Røskeland, og fortsetter:

– Vi gikk tom for alkohol etter hvert, og da fikk vi overtalt henne til å kjøre hjem til meg og hente mer, siden hun var edru. Da vi kom til meg så satt vi oss ned, drakk og snakket. Jeg passet på å ikke si hva klokken var, så plutselig hadde toget hennes gått, smiler Farmen-deltageren.

FAMILIE: Sidney og Raymond med sønnen William Hamilton. Foto: Kristoffer Arnesen

Dagen etterpå skulle Røskeland ut på en ti dager lang kjøretur for å hente en gravemaskin. Han tilbød Lunde å bo hos han mens han var borte, noe hun gjorde.

– Da hadde vi ikke kjent hverandre i 24 timer engang, sier Røskeland.

Siden tok det noen måneder før de så hverandre igjen. Men etter litt frem og tilbake ble de et par i 2017, og ikke lenge etterpå kom sønnen William Hamilton til verden. Han er for øvrig oppkalt etter Røskeland sin bestefar William, og Formel 1-stjernen Lewis Hamilton. Lunde er nemlig svært begeistret for motorsporten og den britiske legenden.

Syntes han var harry

På spørsmål om hva Lunde falt for ved Røskeland trekker hun frem særheten.

– Jeg hadde ikke møtt noen som var lik. Egentlig syntes jeg han var jævlig harry, ha-ha. Det var vel kanskje kombinasjonen av at han var et typisk bygdedyr og at han var jævlig morsom, erindrer hun.

Røskeland får det samme spørsmålet og svarer kjapt:

– Har du sett hun? Er det så vanskelig å se?

Men utover utseende er det også mange andre kvaliteter ved kjæresten som Røskeland vil trekke frem.

RALLAR: Raymond trives godt i gravemaskina og kaller seg selv for den siste "rallar". Foto: Kristoffer Arnesen

– Hun er flink til å skape et hjem, og hun har et utrolig stort hjerte. Det er sånn som jeg setter pris på. Hun overrasker alltid, det er ingen av oss som er kjedelig, forklarer mannen fra Osterøy.

Bor ikke sammen

Han sier også at han setter pris på motsetningene deres.

– Det er helt motsatt av det jeg er vant til. Hun er en byjente. Så får jeg lære å være med på restaurant, og gå ordentlig kledd en sjelden gang. Så har vi det veldig godt i lag, hun er veldig støttende. Så dette var vel en kombinasjon av alt, smiler han.

Men paret har enda ikke blitt samboere, for mens Røskeland vil bo der han har familien sin på Osterøy, vil Lunde bo nærmere byen.

– Her har jeg vokst opp, her skal jeg bygge og her skal jeg bo. Jeg har hatt en så fin oppvekst, så jeg vil at sønnen min skal oppleve det samme, sier Røskeland.

– Jeg liker å ha alt i nærheten. Jeg vil ikke kjøre en time for å få kaffen min, svarer Lunde.

– Vi kan jo kjøpe kaffemaskin da, mumler Røskeland tilbake.