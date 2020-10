Derfor vil ikke Kenny stemme på Trump igjen

Sørlandsbygden Lista er et lite stykke USA i Norge, med amerikanske gatenavn, biler, butikker og hus. Herfra var det mange som utvandret til USA, og det var også mange som kom hjem igjen.

I ett av husene der det amerikanske flagget vaier utenfor, bor norskamerikaneren Kenny Nilsen. Han kom til Lista for å finne ut mer om sine norske aner, møtte sin store kjærlighet og ble boende her.

Nilsen er en av Trump-velgerne Anne-Kat. Hærland og Pål T. Jørgensen møter i sitt nye program «Hekta på Trump».

ET LITE STYKKE USA: Lista er antakelig det mest amerikanske stedet i Norge. Foto: Screen Story

Trumps sump

Kenny Nilsen stemte på Trump i 2016, først og fremst fordi han ikke var politiker.

– Alle visste at han ikke var en korgutt. Men vi stemte på han likevel. Jeg stemte på ham fordi han var en forretningsmann, og ikke en politiker.

Nilsen likte godt løftene til Trump om å renske opp i det han kalte «sumpen» i Washington, D.C., altså rydde i rekkene av politikere, byråkrater og lobbyister, og få slutt på sløsing med skattebetalernes penger.

– Han har fått rensket opp noe. Men så viste det seg at han har sin egen lille sump, sier Nilsen.

Norskamerikaneren mener Donald Trump er i stand til å gjøre en god jobb, og at han på noen områder også har gjort en god jobb. Presidentens koronahåndtering er han imidlertid ikke imponert over. Men det er ikke det som gjør at han ikke kommer til å stemme på Trump i år.

– Det er vanskelig for meg å forklare barnebarna hvorfor man skal støtte en fyr som Donald Trump. De ser jo hva han sier og gjør. Mye er falske nyheter, men mye er også sant, sier Nilsen.

Fake news

Samme år som Donald Trump flyttet inn i Det hvite hus i USA, ble et av favorittutrykkene hans, «fake news», kåret til årets nyord i Norge.

– Jeg tror mange som snakker om fake news er mest opptatt av ting som ikke blir omtalt, vel så mye som falske nyheter, sier politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit.

– Mange avfeier nyheter som fake news fordi de ikke bekrefter det de selv mener, påpeker Hærland i programmet.

– Det er et sinne der ute. Det er mange som opplever at deres ståsted ikke blir reflektert i mediene, sier Skartveit.

Hun mener det er viktig å bevare et ordskifte der det kan bygges broer og en felles virkelighetsforståelse i det norske samfunnet, for å hindre polarisering.

– Vi har fått alternative medier i Norge også, som Document.no og Resett? Hva syns du om dem, spør Jørgensen.

– Jeg leser dem ikke, jeg forholder meg ikke til dem. Jeg tror de har et smalt publikum. Jeg tror tilliten til de brede mediene i Norge fortsatt er veldig sterk, og det er en trøst.

- Gjør alt galt

Ansvarlig redaktør i Resett, Helge Lurås, mener de brede, tradisjonelle mediene gjør mer eller mindre alt galt i dekningen av Donald Trump.

– Det er ingen objektiv fremstilling. De prøver ikke engang å se hvorfor Trump har en apell, sier han.

Lurås er så skeptisk til det som gjerne kalles «mainstream media», at han i utgangspunktet ikke ville stille til intervju i «Hekta på Trump» på TV 2.

Men i hagen til Anne-Kat. Hærland finner Resett-redaktøren og de to TV 2-programlederne etter hvert tonen – selv om de er langt fra enige om Trump.

DIALOG OM POLARISERING: Resett-redaktør Helge Lurås, Pål T. Jørgensen og Anne -Kat. Hærland i engasjert samtale om Trump, medier og splittelse i USA. Foto: Screen Story

– Det er snakk om en systematisk løgnaktig president, sier Jørgensen.

– Han er ikke en patologisk løgner. Han omgår sannheten. Han velger ut visse ting når han mener det er i hans interesse å gjøre det. Og han har gjort det på en effektiv måte, argumenterer Lurås.

– Men det betyr ikke at det er greit, skyter Hærland inn.

– Politikere lyver, slår Lurås fast.

Vil ikke stemme på Biden

At alle politikere lyver, er Kenny Nilsen på Lista enig i.

– Jeg vet ikke om en eneste president i USA som ikke har løyet, sier han.

At Trump ikke får hans stemme i årets presidentvalg, betyr ikke at han støtter utfordrer Joe Biden.

– Jeg skal ikke stemme på Trump, men jeg stemmer heller ikke på noen andre. Jeg stemmer ikke bare for å stemme.

Men det er flere norskamerikanere på Lista som vil stemme på Donald Trump igjen i årets valg. De møter du også i Hekta på Trump.