Mann i 60-årene hadde huset fullt av missiler, granater og sprengstoff

Onsdag beslagla politiet store mengder militært og sivilt militærutstyr på en privat adresse i Notodden.

– Vi fant granater, missiler og sprengstoff. Både militært og sivilt. Så stort omfang er det slettes ikke vanlig at vi kommer over, sa politiadvokat Julianne Angre til TV 2.

Blant funnene som ble gjort, var også et helikoptermissil med russisk opphav.

– Det er funnet våpen og ammunisjon rundt i hele huset, så det gjenstår fortsatt mye arbeid, sier Angre.

Nekter straffskyld

En mann i 60-årene ble pågrepet i boligen onsdag.

Mannen ble avhørt torsdag og fredag, og ifølge politiet nekter han straffskyld.

– Han har forklart i avhør at han er samler og at det han har kjøpt av ammunisjon er løst. Han mener derfor at ammunisjonen er lovlig og ufarlig. Når det gjelder den sivile ammunisjon som er skarp, har han sagt at han har lisens, sier politiadvokaten.

Mannen er siktet for ulovlig og uaktsom oppbevaring av våpen og ammunisjon.

– Vi fortsetter arbeidet med å identifisere våpnene, tømme huset og med å kartlegge hvilke lisenser han har hatt. Det militære materielle som ble funnet skal ingen privatperson oppbevare, sier Angre.

Destruerte ammunisjon

Det var et tips fra Øst politidistrikt om at mannen hadde handlet våpen som førte til at politiet aksjonerte mot hans bolig onsdag ettermiddag.

Ifølge NRK, som meldte saken først, var mengdene med ammunisjon og sprengstoff så store at militære måtte bistå med å destruere deler av det.

– Hvis publikum hørte smell i går i Notodden-området, var det Forsvaret som sprengte ammunisjon der de var usikre på innholdet, sa Angre.

Det var ifølge politiadvokaten ikke eksplosjonsfare knyttet til funnene.

Mulig våpensamler

Ifølge lokalavisa Telen er mannen våpensamler.

– Han er eier av en av Norges flotteste og mest kostbare samlinger av ammunisjon, og han har i en årrekke hatt samlerlisens, sier en kilde til avisa.

Mannen ble løslatt fredag, skriver lokalavisen.