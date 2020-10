Strømsgodset-spiller med positiv koronatest

Det melder drammensklubben på sitt nettsted.

Krasniqi er en av flere spillere i Kosovos U21-landslag som er smittet av viruset. Godsets 19-åring testet positivt først da han kom til Gardermoen onsdag kveld.

– Føler meg fin

Han skulle uansett blitt plassert i karantene i ti dager etter hjemkomst etter å ha vært i kontakt med smittede personer. Krasniqi er plassert i karantene på et hotell i Drammen og har milde symptomer på koronavirus.

– Jeg føler meg fin. Jeg har kun litt hodepine, ellers går det bra, sier han til klubbens nettsted.

Han har ikke vært i nærkontakt med noen i Strømsgodset etter samlingen, og dermed får hans positive koronatest ingen konsekvenser for lagets kamp mot Start søndag.

Gode koronanyheter for Viking

Krasniqis positive test kommer i kjølvannet av Veton Berishas positive test i Viking.

Etter at det onsdag ble kjent at Berisha er koronasmittet måtte hele Vikings spillergruppe testes på nytt. Fredag fikk klubben prøvesvarene for hele gruppen med unntak av to spillere.

Samtlige tester har negativt svar.

– Jeg synes dette er veldig gledelig. Det viser at NFF-protokollen har en virkning. Vi bruker mye ressurser på å separere spillerne på trening, og da er det gledelig å se at smitten ikke har spredd seg videre, sier daglig leder Eirik Bjørnø i Viking til NTB.

At det fortsatt gjenstår to prøvesvar skyldes at de to spillerne testet seg senere enn de andre spillerne av praktiske årsaker

– Så det ligger ingen dramatikk i dette, sier en lettet Bjørnø.

På grunn av Berishas positive koronatest er Vikings seriekamper mot Odd og Haugesund utsatt på ubestemt tid.

Berishas smittetilfelle var det første i en klubb på øverste nivå i norsk fotball.

(©NTB)