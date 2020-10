Amerikanere i Norge har stemt – nå venter de spent på resultatet

00 00 00 00

TV 2 har vært i kontakt med en rekke amerikanske velgere i Norge som har forhåndsstemt.

– President Donald Trump har gjort en god jobb. Han har klart å få tilbake mange arbeidsplasser. Jeg liker Trumps politikk, spesielt utenriks -og klimapolitikken hans, sier amerikaneren Ove Norseth, som bor i Krokstadelva ved Drammen i Viken.

Han har vokst opp utenfor Seattle i USA, men bodd i Norge i 24 år. Norseth sier han har gitt sin stemme til Donald Trump, og er nå spent på hvem som vinner presidentvalget.

– Det kan hende at Trumps personlighet kan være litt i overkant, men han har ikke politisk bakgrunn og det forklarer mye, sier han.

Kritisk til media

TRUMP-TILHENGER: Ove Norseth er vokst opp utenfor Seattle, men bor nå i Krokstadelva. Foto: Privat

Norseth kritiserer medienes dekning av den sittende presidenten. Han mener at mediene kun belyser negative nyheter om Trump.

– Når man leser aviser eller ser på TV, ser man ikke positive nyheter om Trump. Alle avisene i USA har det samme budskapet som de norske. I løpet av de fire siste årene har vi bare kunnet lese om de negative sidene av Trump, dessverre har det vært altfor lite positiv dekning, hevder han.

Norseth er uenig i kritikken Trump fikk etter hans første folkemøte, etter at det ble kjent at han var blitt smittet av covid-19.

– Han ble anklaget for at han ikke hadde vært forsiktig nok. Men det er ingen som klager når tusenvis samles for å protestere mot ham og mot politiet, sier Norseth.

Uenig med Trump

Silvia Lawrence er en amerikansk blogger, som har bestemt seg for å bo i Norge etter ha å besøkt 70 land. Hun tilhører den delen av velgergruppen som er uenig i Trumps politikk.

– Jeg har stemt på Joe Biden og Kamala Harris. Jeg håper at de kan gjenopprette skadene Trump har gjort. Og gi amerikanere en grunnleggende støtte, slik som innbyggerne i Norge får, sier hun.

BLOGGER: Silvia Lawrence driver bloggen Heart My Backpack. Foto: Heart My Backpack./Privat

Hun sier at det som har irritert henne mest ved Trumps presidentperiode, er det hun kaller hans åpenbare løgner.

– Ifølge Trump er det masse falske nyheter, og disse utsagnene har skapt et miljø der verken liberale eller konservative vet hva de skal tro, sier hun, og fortsetter:

– Da Trump ble diagnostisert med covid-19, virket det som om halvparten av de i Facebook-feeden min trodde han løy om å ha fått viruset for egen politisk vinning. Den andre halvparten mente at demokratene forgiftet ham for å vinne valget, sier hun til TV 2.

Etter å ha sett at falske stemmesedler er satt opp flere steder, har den amerikanske bloggeren blitt bekymret for hvordan valget vil gå. Hun hevder USA har blitt et splittet land med mye mer sinne og frykt enn det var da hun flyttet fra landet i 2010.

– Nå er det sterk mistillit mellom republikanerne og demokratene. Selv i min egen familie er det mangel på produktiv dialog om Trump og Biden, og det er utrolig urovekkende, sier hun.

Bekymret for politisk innflytelse

Det er ikke bare Lawrence som er bekymret. Amerikaneren, Jannie Loy, forteller at hun har tenkt mye på valgdagen etter å ha sett endringer i det amerikanske postvesenet.

BEKYMRET: Jannie Loy kritiserer President Trumps koronahåndtering. Foto: Aysun Yazici/TV 2

– Nå sender mange stemmene sine via post. Postvesenet jobber åtte prosent mindre effektivt nå, til tross for at det er valg. Jeg er bekymret for at valget vil bli påvirket av politisk innflytelse. Det er derfor jeg har sendt stemmen min via epost, sier hun.

Loy hevder at Trump fornekter vitenskapelige bevis om klimaendringene, og hans holdninger om koronaviruset er urovekkende. Derfor har hun gitt sin stemme til Biden.

– Hans holdninger om kvinner synes jeg er avskyelige, sier Loy.

Lonnie Myklebust er også blant dem som stemmer på Biden. Hun har bodd i Norge siden 2007 og tror at Bidens støtte til «American Healthcare Act» er avgjørende for helsevesenet i landet.

På bildet står Lonnie Myklebust foran Det hvite hus. Foto: Privat

Hun hevder at Trump har lovet en helseplan siden 2016, og at han ikke har levert det han har lovet.

– Spesielt under pandemien er helsevesenet kjempeviktig, og det må vi jobbe for, sier hun.

«Verken pest eller kolera»

«De som ikke vil velge mellom pest eller kolera», har også et alternativ, ifølge det amerikanske partiet Libertarian Party. Jo Jorgensen er den kandidaten som stiller til valgkamp for partiet, som nesten 4,5 millioner amerikanere stemte på i 2016.

Amerikaneren Tim Workman har vært i Norge i fire år, og er blant dem som har stemt på Jorgensen. Ifølge han er Libertarian Party forandringen landet trenger.

Den amerikanske mannen, Tim Workman, er 27 år gammel og kritiserer USAs topartisystem. Foto: Privat

Samtidig er han uenig i kritikken om at partiet ikke vil vinne uansett, og at det er bortkastet å stemme på partiet.

– Jeg synes at stemmene blir bortkastet hvis man stemmer på et parti man ikke er enig med, sier han til TV 2.

Workman understreker at republikanere og demokratene har styrt landet uten å få konsekvenser, og de gjør hva de vil uten å være bekymret for å miste stillingen.

– Topartisystemet dreper staten sakte, men sikkert. Det er usannsynlig at Jorgesen kommer til å vinne, men ved å stemme på Jorgensen, så sender vi en klar beskjed til begge partiene at det finnes et annet valg der ute, og befolkningen har makt, ikke politikere, sier han.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.