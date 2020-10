Asbjørn (43) og Christine (33) får ikke forlate rommet: – Det er alvor

De siste dagene har koronaviruset rammet Hammerfest sykehus. Torsdag ettermiddag ble det kjent at to ansatte ved sykehuset var smittet, før det noen timere senere ble klart at en tredje ansatt var smittet.

Under en pressekonferanse fredag opplyste sykehuset at to nye ansatte har testet positivt for covid-19, som betyr at til sammen fem ansatte har fått påvist viruset. På sykehuset er det også en pasient som er innlagt med viruset.

Asbjørn Sandøy forteller om spesielle dager på sykehuset. På onsdag ble samboeren Christine Pedersen kjørt fra Alta til Hammerfest med ambulanse, da alt tydet på at fødselen av sønnen deres var i gang. Sandøy kjørte i egen bil.

– Vi trodde fødselen snart skulle begynne, men så stoppet alt opp. Nå vet vi ikke helt hva som skjer, sier Sandøy.

Asbjørn Sandøy og Christine Pedersen venter på ambulansen i Alta. Foto: kokkejaevel.blogg.no

Får ikke forlate rommet

I september startet Sandøy bloggen «Kokkejævel», som raskt ble en av Norges mest leste blogger. Topplisten hos blogg.no viser at Sandøy det siste døgnet har over ti ganger så mange sidevisninger som den neste på lista, som er Isabel Raad.

Det er altså mange som følger familiens spesielle dager på sykehuset i Hammerfest. Når smitten brøt ut på sykehuset, fikk ikke paret lenger lov til å forlate rommet.

«Vi er fortsatt innelåst på rommet uten mulighet til å gå ut i korridoren engang. Drar jeg, får jeg ikke komme inn igjen. Jeg blir. Er egentlig veldig deilig å være inne i denne bobla. Kjeder meg ikke, selv om jeg selvfølgelig håper det skal skje noe snart. Føles nesten som om jeg har lurt dere, men alt var jo i gang», skrev Sandøy på bloggen fredag formiddag.

– Det er en automat rett på utsiden av døra, men vi får ikke engang gå til den. Vi får full servering fra jordmødrene, som kommer inn på rommet vårt med munnbind. Alle pasienter skal holde seg inne på rommet sitt og ikke treffe andre. Det er alvor, sier Sandøy til TV 2.

– Prøver å glede oss

Familien har en historie som gjør at de ekstra nøye på å følge alle regler. I høst mis­tet As­bjørn og Chris­ti­ne sin to uker gam­le søn­n Ve­bjørn.

– Vi er livredde for at noe skal skje, og følger alle regler til punkt og prikke. Vi er veldig spente, men prøver å glede oss også, sier Sandøy.

Det er ikke så mye å gjøre på det lille sykehusrommet, som har to senger, et bord med to små stoler, en annen stol, en ball og en TV.

– Vi ser en del på TV, og gjør egentlig ikke så mye. Vi sover en del, og heldigvis har vi også bloggen vi kan drive med. Vi lever virkelig i en boble, og verden utenfor finnes ikke.

– Er stemningen god?

– Jeg og «kjærest» er glad i hverandre. Med tanke på hva som har skjedd tidligere, er det mange følelser i sving. Vi kjeder oss ikke her inne, sier Sandøy.

Det blir mye soving på sykehusrommet. I bakgrunnen er ballen som også har blitt brukt til å fordrive tid. Foto: kokkejaevel.blogg.no

– Skjønner at de må gjøre det

Selv om det går bra å oppholde seg inne på rommet, håper Sandøy at sykehuset snart får smitten under kontroll.

– Det er en spesiell situasjon, og jeg skjønner at de må gjøre de tiltakene de gjør. Det virker som nesten hele sykehuset er stengt ned.

Da TV 2 snakket med Sandøy, hadde han akkurat for første gang fått tillatelse til å forlate rommet.

– Jeg fikk dra på apoteket for å skaffe nødvendige medisiner til meg. Jeg har på meg fullt smittevernutstyr og fikk streng beskjed om å reise rett dit og tilbake. Jeg hadde ikke fått lov til å reise om det ikke var for at jeg trenger medisinene, sier Sandøy, som hadde planer om å overraske samboeren med kake.

– Nå skal jeg inn på rommet igjen, så skal vi snakke om hva vi kan gjøre for å få litt fortgang i saken