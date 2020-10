Skremt etter TV 2-avsløring: – Man kan dø umiddelbart

Legemiddelverket er skremt over TV 2s avsløring, som viser hvor enkelt kinesiske produsenter gikk med på å piratkopiere Paracet med helt andre ingredienser enn originalen har.

– At man bare så enkelt kan få kontakt med noen som rett ut sier at de vil gjøre noe sånt, er skremmende, sier Line Saxegaard i Statens legemiddelverk til TV 2.

I flere reportasjer den siste tiden har TV 2 fortalte om verdens største kriminelle virksomhet, piratvareindustrien.

NICETRADE: Nettsiden til importselskapet som TV 2s reportere opprettet. Foto: Skjermdump nicetrade.no

For å komme tett innpå denne industrien etablerte TV 2s reportere et ekte importfirma, under navnet NiceTrade.

Deretter dro TV 2 til Kina for å forhandle med produsenter om å forfalske norske medisiner.

I et av møtene godtok en kinesisk pilleprodusent å kopiere den smertestillende tabletten Paracet, mot en bestilling på 20 millioner eller flere.

Innholdet i de kopierte tablettene ønsket ikke de kinesiske produsentene å være tydelige på, annet enn at disse ville inneholde «kinesiske ingredienser».

Kan dø umiddelbart

Dette skremmer Legemiddelverket.

– Hvor farlig kunne det vært for forbrukere å spise disse Paracetene produsert i Kina, med andre ingredienser?

SKREMT: Line Saxegaard i Legemiddelverket er forundret over hvor enkelt TV 2 kunne kjøpe falske legemidler i Kina. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Avhengig av ingrediensen, men i verste tilfelle så kan man da dø umiddelbart. Ellers kan det være kinesiske substanser, eller naturprodukter som ikke har noe som helst effekt, eller ikke betyr noen for pasienten, sier Saxegaard.

Hun forteller at man ikke nødvendigvis merker noe med en gang, men at bivirkningene kan komme gradvis.

– Det kan være stoffer i disse produktene som gjør at du blir syk umiddelbart, og til og med kan dø av det. Og det kan være at du ikke får den effekten du tror i det hele tatt, fordi det inneholder ingenting, sier Saxegaard.

Via Kina til Norge

I likhet med TV 2s forhandlinger i Kina, kjøper kriminelle organsasjoner legemidler fra produsentland som Kina, og distribuerer dette via internett, også til norske forbrukere.

De kjøper enten ferdig forfalsket produkt, eller det rene virkestoffet. Dette settes ofte sammen og merkes i Europa.

Saxegaard peker på at disse varene blir lett tilgjengelig for blant andre nordmenn via internett.

– Det er kanskje forklaringen på at det er så mye som florerer, og at det er så mye tilbud på nettet skyldes akkurat dette her. Da har jo ikke kinesiske myndigheter veldig kontroll, sier Saxegaard.

Har du, eller kjenner du noen, som har kjøpt falske legemidler? Kontakt TV 2s journalister her.

Du kan også tipse TV 2s journalister krypert via appen Signal (IOS og Android) på telefonnummer +4792039515.