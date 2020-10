Kan bli ny priskrig i luften – dette tror luftfarts-toppen om prisene

Tirsdag 6. oktober kom det en dobbel nyhet for norsk luftfart: Det ungarske lavprisselskapet Wizz Air la fram planer om å satse på innenriksruter i Norge.

Samtidig gjorde Erik Braathen, tidligere administrerende direktør i Braathens Safe, det kjent at han vil starte et nytt flyselskap i løpet av første halvår 2021.

Braathen vil også sette opp ruter innenriks i Norge, i tillegg til enkelte ruter ut i Europa.

Med ett skjerpes konkurransen kraftig om norske flypassasjerer – i en tid der de fleste fly står på bakken på grunn av koronapandemien.

– Spennende

I TV 2-programmet Bare business forteller konserndirektør og ny landsjef for Norge i SAS, Kjetil Håbjørg, hvordan flyselskapet ser på den nye konkurransesituasjonen.

– SAS er vant til å konkurrere. Allerede konkurrerer vi med low cost carriers (lavprisselskaper, journ. anm.) på 70 prosent av våre ruter, sier Håbjørg, og fortsetter:

– Det som er spennende nå, er at vi får Wizz Air, som er «ultra low cost», inn på norsk innenriks. De har et helt annet produkt enn oss, så vi er veldig spente på hvordan det blir mottatt. Det er når man kan velge mellom ulike aktører at konkurransen virker best, sier Håbjørg.

– Attraktive priser

Da Norwegian begynte å vokse tidlig på 2000-tallet, førte konkurransen i luftfarten til langt lavere priser for passasjerene – og svakere resultater for SAS.

Mindre lønnsomhet og kostbar drift bidro til at SAS sto på randen av konkurs i 2012.

Siden har flyselskapet gått gjennom store endringer og effektiviseringsprosesser, i fortsatt sterk konkurranse med Norwegian.

Med Wizz Air og et mulig nytt Braathen-flyselskap, kommer det en ny dynamikk i det norske markedet.

– Blir det ny priskrig?

– Tiden vil vise hvordan prisene utvikler seg. Men vi har veldig sterk tro på vårt produkttilbud i markedet. Vi skal tilby tjenester som er attraktive til en attraktiv pris, sier Håbjørg.

– Men da Norwegian ble en sterk utfordrer til SAS, så bidro det til at dere slet økonomisk i mange år. Kan dere tåle at to nye selskaper kommer inn?

– SAS har drevet med overskudd de siste fem årene. Det skyldes at vi har et produkttilbud som er etterspurt i markedet, og at vi har jobbet med vår effektivitet internt i vårt selskap, sier Håbjørg.

Utfordreren

Erik Braathen og hans samarbeidspartnere, flere med bakgrunn fra lederstillinger i Norwegian og SAS, jobber nå med å få på plass finansiering av det nye selskapet.

Braathen har selv vært åpen om at de ønsker at en viktig del av finansieringen skal komme fra staten, og har søkt om offentlig støtte til oppstart.

Dette skjer mens både SAS og Norwegian har bedt om ren kontantstøtte fra staten for å komme gjennom pandemien.

– Hva synes du om at Braathen ønsker penger fra det offentlige til å starte et helt nytt selskap?

– Det er vanskelig å vurdere, vi har ikke inngående kjennskap til de planene. Men det vi vet er at dette er dyktige mennesker, og at de kan denne bransjen. Så hvis de lykkes med finansieringen, er det god grunn til å tro at de blir en interessant og formidabel konkurrent for det eksisterende markedet, sier Håbjørg.

