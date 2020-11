Tesla har nylig startet en kampanje som garantert vil få ny fart på Model 3-salget. Priskutt og lav rente vil gjøre en allerede populær bil til et enda mer vanlig syn på norske veier.

Da kan det for noen melde seg et ønske om å skille seg litt ut. Det er ikke uten grunn at mange Tesla-eiere tyr til foliering og litt ekstra raffe felger, for å gi bilen sin særpreg.

Nå kan du imidlertid ta det ett steg lenger. Tesla selv tilbyr ingen egen stylingpakke som gir bilene deres et mer aggressivt utseende, slik for eksempel Audi, BMW og Mercedes gjør.

Men nå har tyske Startech valgt å gjøre det. Og de gjør det skikkelig. Så hvis du vil, kan du virkelig sørge for å gi bilen et nytt visuelt preg.

Kanskje kan du bruke pengene du sparer på priskuttet til å pynte den opp litt ekstra?

Både interiør og eksteriør

Startech er et tuningselskap som er eid av mer kjente og etablerte, Brabus. Startech har tidligere gjort seg bemerket med styling og tuning av blant annet Aston Martin, Bentley, Land Rover og Jaguar. Men de siste årene har de utvidet porteføljen – og inkluderer nå elektriske Tesla Model 3.

Og de har ikke gjort det halvveis, heller. De tilbyr utstyr til både interiør og eksteriør.

Går du for full pakke, kommer du garantert til å trekke til deg en del lange blikk (se bildeserie øverst i artikelen).

Skulle du ønske at din Tesla Model 3 så slik ut? Det går an ...

Tilsvarer omtrent prisnedgangen

På utsiden er det ny front- og bakfanger. Sidevinger på kanalene foran bakhjulene er også på plass, samt en vinge på hekken, som strekker seg rundt hjørnene.

Disse elementene alene koster drøyt 30.000 kroner. Altså omtrent tilsvarende den tidligere nevnte prisnedgangen på Model 3 Standard Range Plus.

Men det er mer! Du kan for eksempel få med spesialdesignede 20" felger. De har 245/35/20-dekk foran og solide 285/30/20 bak.

Alcantara og karbon

Senkesett er også mulig. Det gjør at bilen kommer 30 mm nærmer bakken.

Dessuten kan Startech friske opp interiøret. Blant annet kan du få karbon-deler i rattet og rundt bryterne til de elektriske vinduene – og svart alcantaratrekk på hele taket, inkludert takstolpene og solskjermene.

Prikken over Startech-i-en er pedaler i aluminium.

Svart alcantara i taket gjør seg!

Ingen tuning

Totalt ender du på rundt 45.000-50.000 kroner for hele pakken. Da får du altså en bil som ser mer sporty ut – men det ligger ingen tuning, for økt effekt på motorene, på Model 3 fra Startech.

Men så er kanskje ikke det så viktig, heller. Dette er en bil som flytter seg godt, uansett.

Særlig Performance-utgaven. Den klarer 0-100 km/t på bare 3,3 sekunder. Det er superbil-raskt!

Kan bli raskere

Men det finnes faktisk muligheter for tuning av Model 3. Et firma i Canada har laget en "powerboks" som frigjør rundt 50 hk i Long Range-utgaven. Dermed får den omtrent samme effekt for Performance-modellen.

Denne omprogrammeringen låser også opp "drift-mode" – som ellers kun er tilgjengelig på Performance-modellen. Altså et kjøreprogram som lar deg få leke og sladde litt om du vil.

Men husk: Dette er ikke noe offisielt Tesla-produkt og vil ganske sikkert gjøre at nybilgarantien ikke gjelder lenger ...

