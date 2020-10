Gikk på prestisjenederlag forrige gang – her er regjeringens nye forsvarsplan

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensens (H) la fredag frem det nye forslaget til langtidsplan for Forsvaret.

Den reviderte langtidsplanen legger, som i det opprinnelige forslaget i vår, opp til en budsjettøkning på to milliarder kroner i året over åtte år, med et realnivå som ligger 16,5 milliarder kroner høyere i 2028 enn i år.

I vår sendte opposisjonen forsvarsplanen i retur, og stilte åtte krav til Bakke-Jensen. Flertallet mente den var for svak og uforpliktende, og ikke inneholdt konkrete tiltak før etter 2024.

Prestisjenederlaget for regjeringen var første gang siden langtidsplanene for Forsvaret ble etablert i 1968.

I den nye planen har regjeringen tydeliggjort økonomien de første årene og tatt grep for å beskrive i klartekst hva som skjer de første fire årene.

Forsvaret vil de neste årene preges av at store nyanskaffelser, som kampfly, redningshelikoptre og maritime patruljefly, skal fases inn.

Styrker Hæren i nord

I den reviderte planen opprettholdes målet om å øke antallet årsverk med 2.500 innen 2028, mens antallet vernepliktige økes med 3.700 frem til 2028.

Bakke-Jensen lover dessuten at det fra 2024 skal anskaffes helikoptre til spesialstyrkene, men at disse også skal kunne benyttes av Hæren.

Regjeringen varsler videre at Brigade Nord skal styrkes til å bli en mekanisert brigade med fire bataljoner, med tyngdepunkt i indre Troms. I Hæren vil den økte bemanningen i hovedsak være i Brigade Nord og Finnmark landforsvar.

Finnmark landforsvar videreutvikles, og Kavaleribataljonen ved Garnisonen i Porsanger endrer navn til Porsanger bataljon. Bataljonen videreutvikles med økt bemanning, materiell og understøttes av Hærens fellesresurser som luftvern, artilleri, ingeniør og presisjonsvåpen.

Ingeniørbataljonens CBRN-tropp trener på Rena leir. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Etablerer CBRN-kompani

Etter nervegiftangrepet i Salisbury i 2018, der den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter Julia ble forgiftet med den militære nervegiften novitsjok, fikk anskaffelser av CBRN-materiell et sterkere fokus i Forsvaret.

I 2019 sa sjefen for Forsvarets ABC-skole til TV 2 at Norge ikke hadde tilstrekkelig beredskap til å håndtere en kjemisk hendelse.

CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) er NATOs fellesbetegnelse på kjemiske, biologiske og radioaktive trusselstoffer samt atomvåpen. Disse blir gjerne også kalt masseødeleggelsesvåpen.

Regjeringen foreslår i den reviderte planen å etablere et kadrebasert CBRN-kompani for å styrke evnen til forsvar mot kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære trusler i hele konfliktspektret.

Regjeringen legger opp til å øke bemanningen på utvalgte områder fra 2021 for å styrke reaksjonsevnen og utholdenheten til Forsvaret.

For Luftforsvaret prioriteres den økte bemanningen i hovedsak til luftvern, baseforsvar og understøttelse av F-35.

I Sjøforsvaret legges det blant annet opp til å styrke fartøysbesetningene. Regjeringen kommer med en avklaring når det gjelder Sjøforsvarets fremtidige fartøystruktur. Mens man i vår varslet at dette arbeidet skulle være sluttført frem mot 2024, slås det nå fast at et forslag til ny struktur skal leveres før 2022.

Saken oppdateres.

