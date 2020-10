Nedslående resultater om behandling av korona: – Det er skuffende

Flere potensielle behandlinger for koronaviruset har siden mars blitt testet ut i en omfattende global studie ledet av WHO.

Nå viser resultatet fra studien at ingen av legemidlene som har blitt testet ut har hatt en god effekt.

– Vi startet denne WHO studien i mars med stort håp om at vi kunne finne effektive legemidler. Så det er skuffende at vi nå ser at de ikke har hatt noen effekt, sier John Arne Røttingen, direktør i Norges forskningsråd til TV 2.

EBOLAMEDISIN: Remdesivir blir brukt for å behandle ebola, men har ifølge en ny studie liten effekt på koronapasienter. Foto: Pool New

Ingen effekt

WHO-studien har testet fire behandlingsmetoder man hadde håp om at kunne hjelpe i kampen mot koronaviruset, blant annet Remdesivir og Hydroksyklorokin.

Ingen av disse medikamentene har hatt en vesentlig effekt på koronapasienter innlagt på sykehus, verken med tanke på total dødelighet, igangsetting av respiratorbehandling eller lengden på sykehusoppholdet.

Mer enn 11.000 pasienter i 30 land har deltatt på studien. Flere forskere og leger har hatt stort håp om at medikamentet Remdesivir kan ha en effekt.

President Donald Trump fikk blant annet Remdesivir da han var innlagt på sykehus med korona.

– Når det gjelder Remdesivir er det skuffende, men resultatene er entydige og overbevisende, sier professor Pål Aukrust ved Oslo universitetssykehus i en pressemelding.

Veien videre

WHO fortsetter å lete etter effektive behandlingsmetoder.

– Det neste håpet vil være å prøve ut nye legemidler i den samme WHO studien, sier Røttingen.

Pål Aukrust sier at man fremover vil studere effekten av immunmodulerende og andre antivirale medikamenter.