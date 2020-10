Ekspertene har talt: Dette er laget som kan overraske alle

Se PSG – Manchester United på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo tirsdag fra klokken 20.00

Det er bare noen måneder siden Bayern München gikk til topps i Champions League. Kingsley Coman ble matchvinner i finalen mot PSG som ble spilt så sent som 23. august.

Allerede nå braker det løs igjen. TV 2 har spurt et utvalg av våre eksperter og kommentatorer om å svare på tre spørsmål og forsøke å se i krystallkula om den kommende sesongen i Europas gjeveste klubbturnering.

Her er spørsmålene:

1) – Hvem er favoritter til å vinne Champions League denne sesongen?

2) – Hvilke lag tror du kan overraske?

3) – Hvem tror du vil stikke av med toppscorertittelen?

Her er svarene:

Brede Hangeland, TV 2-ekspert og tidligere landslagskaptein for Norge:

1) – Bayern er min favoritt til å ta tittelen også denne sesongen, hakket foran Liverpool. Bayern har et komplett lag, vinnerkultur så det holder og var på et eget nivå i forrige sesongs Champions League.

2) – Jeg venter på at Juventus skal melde seg på i kampen om trofèet. Klubben har satset mye på Champions League de siste sesongene, og tiden renner ut for CL-suksess med Juventus for CL-kongen Cristiano Ronaldo. PSG, Manchester City og Real Madrid er også outsidere som må slå tilbake i denne turneringen.

3) – Det er umulig å komme utenom Robert Lewandowski som favoritt igjen. Håper at Erling Braut Haaland kan gjenskape magien fra forrige sesong, men Lewandowski er den naturlige favoritten. Ellers er jo Messi og Ronaldo alltid der på listene.

Mina Finstad Berg, TV 2-ekspert og idrettskommentator:

1) – Det er vanskelig å spå, fordi dette er en veldig rar sesong. Det er vanskelig å se hvem som klarer å håndtere en sesong som er så komprimittert, og med så mye usikkerhet rundt knyttet til koronapandemien. Men jeg tør ikke avskrive Bayern München på noen som helst måte. De var så sterke forrige sesong, at de er vanskelige å komme forbi. Oddsen på Liverpool har nok sunket drastisk etter skaden til Virgil van Dijk. Det blir interessant å se hvordan Liverpool fremstår uten van Dijk i forsvaret. I mine øyne er sjansene for at de vinner Champions League svekket. Manchester City har sett litt ruskete ut, og Barcelona og Real Madrid har snublet i sesongstarten hittil. Så derfor ser jeg i utgangspunktet på Bayern München som den største favoritten.

2): – Atalanta var jo den store overraskelsen forrige sesong, og jeg tror det kan være verdt å se Atalantas kamper også denne sesongen. Dessuten er jeg veldig spent på Sevilla. De kommer kanskje til å ryke ut i gruppespillet for å forsøke å vinne Europaligaen igjen. Men jeg synes de er i ferd med å bygge et solid lag, og jeg er veldig spent på hvor langt det tar dem i Champions League.

3) – Om Bayern München gjør det så bra som forventet, så er det vanskelig å komme utenom Robert Lewandowski. Samtidig blir det spennende å følge Erling Braut Haaland, men jeg tror ikke at han blir toppscorer. Håpet er at han kan gjenskape noe av det vi så i fjor. Ellers vil jo gutta Liverpool har på topp helt sikkert score masse mål og selvfølgelig være der oppe. Og så må man jo alltid regne med Ronaldo, Messi og ikke minst Kylian Mbappé.

Espen Ween, kommentator TV 2:

1) –Det er faktisk er ganske vanskelig spørsmål. Bayern München vil nok være helt oppe der. Så tenker jeg jo på Liverpool, men det var før skaden til Virgil van Dijk. Om Manchester City får satt forsvaret skikkelig tror jeg ikke vi kan avskrive dem. Jeg mener heller ikke at Real Madrid kan avskrives, selv om de har trøblet litt i sesonginnledningen. PSG må jo også være med i beregningen. Men den heteste favoritten er nok Bayern München.

2) – Atalanta kan overraske igjen. Og hvis for eksempel Inter kan ta seg til en overraskelse, så mener jeg det vil være en overraskelse. De har i hvert fall en spillerstall som skal tilsi at de kan overraske. Sevilla er jo et europacuplag, så kanskje de også kan overraske litt i Champions League.

3) – Robert Lewandowski er den største favoritten til å bli toppscorer siden Bayern München er det laget de aller fleste tror kommer til å vinne. Så har du en Lukaku i Inter som kan gjøre det bra. Han tangerte jo Ronaldo i Inter i 34 mål forrige sesong. Så det hadde vært gøy om han kunne slå tilbake med å bli toppscorer. Det er ikke utenkelig. I tillegg vil jo Neymar og Mbappé i PSG alltid score mye mål, samt Ronaldo og Messi, som aldri kan avskrives.

Simen Stamsø Møller, TV 2-ekspert og kommentator:

1) – Det ser ganske likt ut som før den forrige sesongen. Med tanke på at få lag har blitt svekket, så tenker jeg på de samme lagene: Bayern München, Liverpool og Manchester City. De er liksom litt foran de andre for øyeblikket. Så har man jo klubber som Real Madrid og Barcelona, som denne sesongen ikke ser ut helt som de skal. Akkurat nå synes jeg Bayern München ser ut som den største favoritten. Med tanke på deres toppnivå og bredden i stallen så ser det mest logisk ut, etterfulgt av Manchester City og Liverpool.

2) – Atalanta er absolutt et av lagene som kan overraske igjen. Kommer man seg gjennom gruppespillet i en turnering som Champions League blir marginene mindre og flaks blir viktigere. For noen år tilbake hadde vi jo en finale mellom Porto og Monaco, og det hørtes jo helt ulogisk ut på forhånd. Man tenker alltid at de beste skal vinne, men så kommer det en underdog og finner på noe. Lag som Atalanta og Dortmund kan overraske. Og om et lag som Manchester United mobiliserer og går hele veien, så ville jo det og være en kjempeoverraskelse. Faktisk så tror jeg Manchester United kan gjøre det bra, for de har et høyt toppnivå. Men de svinger for mye, og har jo et alt for lavt bunnivå.

3) – Robert Lewandowski, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. De tre i tillegg til en Mbappé, som ønsker å bli noe av den kapasiteten til de tre nevnte gutta. PSG kan plutselig vinne stort i gruppespillet, 6-0 og lignende, og da kan Mbappé fort score et hat trick. I tillegg har man jo en Braut Haaland som kan finne på å score mange mål om Dortmund klarer å ta seg lang.