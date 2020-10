Wenche var trillingenes barnevakt – nå forteller hun om hemmeligheten hun bar på

– Jeg hadde egen nøkkel til huset, og jeg opplevde oftere og oftere å komme hjem til et hus der ingen voksne var hjemme, sier Wenche Loktu Skauge (43), som var trillingenes første barnevakt.

I forrige uke fortalte Vårt lille land om Marius, Hanne og Lise Thorvaldsen, som vokste opp med rus og omsorgssvikt. Barnevernet fikk mange varsler fra barna var fire til ti år gamle, uten å gripe inn.

BARNEVAKT: Wenche var tolv år da hun begynte å passe trillingene. Foto: Privat

Nå forteller Wenche at hun som tenåring fant barna overlatt til seg selv allerede da de var rundt to år gamle.

– Når jeg låste meg inn satt de ofte i gangen tett sammen og kikket mot døren. Jeg følte de ventet på at det skulle komme noen, sier hun.

Barnas far benekter i dag at han hadde rusproblemer og at barna måtte klare seg alene og var uten mat.

Tårevåt gjenforening

I vinter fikk trillingene vite om alle bekymringsmeldingene som kom inn til barnevernet fra de var fire til de var ti år gamle.

Men de har visst lite om sine første leveår - før de blir gjenforent med barnevaktene fra oppveksten.

På en kafé i Trondheim har trillingene invitert alle hjelperne fra barndommen. Flere barnevakter, tidligere lærere, naboer og foreldre til barn i klassen møter opp.

GJENSYNSGLEDE: Marius Thorvaldsen får varme klemmer av sin gamle lærer Elin Reiten (tv) og Inger Johanne Lund, mammaen til en kompis. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Så herlig å se deg, sier barnas mangeårige lærer Elin Reiten, og kaster seg rundt halsen til Marius. Hun tørker noen tårer, før Marius får neste bamseklem.

Trillingene får høre mange historier de aldri har hørt før.

– Dere preget mye av ungdomstiden min. Jeg var så utrolig glad i dere, sier Wenche, og blir blank i øynene.

Wenche var bare tolv år gammel da hun begynte som trillepike for de tre nyfødte babyene. Hun passet barna hyppig, blant annet fordi trillingens mor hadde flere jobber og faren var på reise.

BABYER: Wenche var tett på trillingene de første årene av livet. Foto: Privat

Familien flyttet mye, og Wenche sluttet å passe trillingene da de var tre år. Helt siden det har hun lurt på hva som skjedde med dem.

– Jeg visste ikke hvordan det hadde gått med dere før jeg så dere på TV, sier Wenche.

Har båret på en skam

Wenche tar ordet - hun har noe hun vil fortelle til trillingene.

– Jeg har hatt en stor skam i livet, for jeg holdt masse hemmelig for moren min. Jeg var for ung til å skjønne at dere trengte den hjelpen. Jeg løy masse til mamma og sa ikke fra om hva jeg opplevde hos dere, sier Wenche.

Da Wenche kom til leiligheten der trillingene bodde, gikk hun gjennom søpla for å se etter matrester og tegn til om barna hadde spist eller ikke. De var for små til å fortelle det selv. Tenåringsjenten brukte sine egne ukepenger på mat til barna.

– Hadde jeg kunnet skru tiden tilbake skulle jeg ha ropt «mamma, mamma, du må hjelpe dem». Men jeg var ikke moden nok til å forstå alvoret, sier hun.

Wenche var også redd for at barna skulle bli splittet og sendt i forskjellige fosterhjem, og at Wenche ikke fikk treffe dem mer.

FORTELLER: Her forteller Wenche om hemmeligheten hun bar på som barn. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Marius, Lise og Hanne blir rørt av å høre Wenche fortelle.

– At du passet oss bare tolv år gammel, jeg er så sykt takknemlig for det, sier Lise Thorvaldsen.

Marius nikker.

– Jeg vet at mange av dere sikkert skulle ønske at dere gjorde mer. Men uten dere er det ikke sikkert at vi hadde stått her i dag, sier han.

Fikk endret livet sitt

Opplevelsene med trillingene har endret Wenche på flere måter.

– Det har preget livet mitt mye, sier Wenche.

– Dere har preget hvordan jeg er som mamma og påvirket hvilke jobb jeg har valgt - å få foreldre og andre til å forstå at vi ikke bare skal passe på våres egne barn, vi skal se alle, sier Wenche, som i dag jobber for MOT Norge, en organisasjon som jobber for å styrke ungdoms bevissthet og mot.

– I dag er jeg hun mammaen som sier fra når barn ikke har det bra, sier Wenche.

Hennes budskap er at voksne må tørre å melde fra - og ikke tro at alle andre gjør det.

MINNER: Hanne Thorvaldsen får se barnebilder hun aldri har sett før. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Trillingens mor sier i dag til TV 2 at hun takker Wenche for at hun tok så godt vare på barna.

Det viktigste for Wenche er at trillingene har klart seg og har det bra i dag.

– Det er fint å se hvordan det går med dem, det er mer enn nok belønning, sier hun.