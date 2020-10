Mann omkom i brannen i Moelv – er siktet for drap

Politiet har tatt ut siktelse mot en av de to mennene som ble funnet omkommet etter brannen i næringsbygget i Moelv 30. september.

– Etter en bred og grundig etterforskning i saken, er politiets hovedteori nå at vi står overfor et drap og et selvdrap, skriver politiet i en pressemelding fredag.

Politiet har tatt ut siktelse mot mannen som arbeidet på stedet. Vedkommende er siktet for å ha drept personen som tidligere ble meldt savnet fra Gjøvik.

– Siktelsen var nødvendig å ta ut for å kunne gjennomføre nødvendige undersøkelser. Dette gjøres selv om antatt gjerningsperson er død, skriver politiet videre.

Døde ikke som følge av brann

Ifølge politiet viser den foreløpige obduksjonsrapporten av den savnede mannen fra Gjøvik, at vedkommende ikke døde som følge av brannen.

– Rapporten viser at personen også var påført skader som ikke er forenlig med brannskader. Politiet mener ut fra funn i etterforskningen at drapet har skjedd et annet sted enn i næringsbygget i Moelv, står det i pressemeldingen.

Politiet ønsker ikke på dette tidspunktet å kommentere hvor dette stedet er.

– Det er fortsatt flere ubesvarte spørsmål i saken, og etterforskningen vil pågå videre.

Var i konflikt

Politiet jobber med å etterforske hvordan brannen i næringsbygget startet, og mistenker at det er snakk om flere arnesteder.

Begge avdøde var bosatt i Gjøvik og de var bekjente.

– Politiet tror motivet kan ha en sammenheng med en konflikt mellom de to personene. Det er for tidlig å gå noe nærmere inn på hva denne konflikten besto i, skriver politiet.

De pårørende i saken er orientert om innholdet i denne pressemeldingen. Politiet skriver at de ønsker ro og at de ikke ønsker å bli kontaktet av media.

Saken oppdateres.