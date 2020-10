Sander (17) gruer seg hver gang han skal ta bussen: – Jeg er redd for å ikke komme meg hjem

Da Sander Rognlien Pettersen (17) var på vei hjem onsdag kveld, skjedde det som har skjedd så mange ganger før.

Han hadde akkurat vært på kino med støttekontakten sin, og forsøkte å holde varmen i høstmørket på busstasjonen i Sandvika.

Da bussen ankom holdeplassen, signaliserte Sander til bussjåføren for å få hjelp til å ta ned rampen til rullestolen. Men bussjåføren rikket seg ikke av setet, forteller Sander. Han henviste i stedet til smittevernet, og sa at det er ledsager sitt ansvar.

– Støttekontakten gikk foran i bussen for å snakke med sjåføren, men fikk bare beskjed om «å lese seg opp på reglene», sier Sander.

Støttekontakten ble til slutt nødt å felle ut rampen selv uten egnet verktøy.

Ettersom sjåføren ikke ville hjelpe Sander, måtte han hoppe av bussen der støttekontakten skulle av. Han fikk kjøre de to siste stoppene hjem selv i mørket.

Denne onsdagen fikk han i hvert fall blitt med bussen noen stopp.

Gjentatte ganger

Ifølge familien har bussturene til Sander blitt et vanlig uromoment i hverdagen.

Helt fra kinoavtalen ble spikret tidligere onsdag morgen, kjente Sander på den velkjente nervøsiteten i magen.

– Det skjer så ofte at jeg går og gruer meg helt fra morgenen av fordi jeg er redd for at jeg ikke skal komme meg hjem, sier Sander.

Noen ganger må han krangle til seg hjelp. I de verste tilfellene blir han stående igjen på holdeplassen når bussen kjører videre.

– Det skjedde senest en gang i sommer. Da stod sjåføren i døråpningen og sa han ikke kunne hjelpe meg. Det regnet og jeg måtte bli stående igjen, forteller Sander.

Selv om familien opplever at det alltid har vært kranglete for Sander å reise med buss, har det blitt betydelig vanskeligere siden korona.

En rekke klager

Moren til Sander har ikke lenger oversikt over hvor mange ganger hun har klagd til Ruter.

– Likevel skjer det ingenting. Jeg blir lei meg og sinna, og synes veldig synd på han. I tillegg er vi konstant bekymret for om han kommer seg hjem, sier Janne Rognlien Stensrud.

At bussjåførene henviser til smittevernet, faller heller ikke i god jord hos moren.

– De trenger ikke være tett på Sander for å ta ned rampen, og han har dessuten alltid på seg munnbind, sier moren.

Sander er avhengig av buss på fritiden, blant annet for å treffe venner. Nå frykter moren at sønnen skal bli isolert.

– Han har sagt flere ganger at «jeg vil ikke ta bussen mer, mamma». Etter onsdagens hendelse fortalte han at han lå i sengen og skalv. Jeg skulle ønske at jeg kunne si til han at det ikke kommer til å skje igjen, men det kan jeg ikke, sier Rognlien Stensrud.

AKTIV: Sander Stensrud er en aktiv gutt, som er avhengig av bussen for å komme seg rundt. Foto: Privat

Legitimerer diskriminering

Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund, fortviler over måten handikappede blir behandlet på.

— Jeg synes det er helt meningsløst. En offentlig tjeneste som skal være tilrettelagt for alle, legitimerer denne diskrimineringen. Når dette ikke får konsekvenser for de som gjør feilen, så fortsetter det, sier Brandvik.

Hun forteller at dette er noe som oppleves ofte blant handikappede.

— Samfunnet vårt er dessverre sånn i dag at diskriminering av funksjonshemmede er noe som foregår på alle mulige arenaer, og det må derfor en holdningsendring til for at det skal skje en forskjell, mener hun.

Brandvik blir ofte kontaktet av brukere som forteller om at bussjåførene ikke vil sette opp rampe. Tilfellene har blitt langt flere under korona.

— Som alle andre er også vi opptatt av at bussjåførene ikke skal bli utsatt for smitte, men jeg frykter at dette igjen er en unnskyldning for ikke å bli forsinket.

– Brudd på rutiner

– Ruter har stor forståelse for at Sander og moren reagerer på dette. Ut ifra det som er beskrevet mener vi at dette er et brudd på våre rutiner, noe som vil bli tatt opp med den aktuelle operatøren, sier pressekontakt Øystein Dahl Johansen.

Pressekontakten forteller at det i Ruters retningslinjer for operatører gjennom pandemien har vært tydelig beskrevet at bussjåføren skal ta ut rampen slik at personer i rullestol kan komme seg om bord på bussen.

BEKLAGER: Øystein Dahl Johansen i Ruter beklager overfor familien og lover nye tiltak. Foto: Terje Pedersen / NTB

Johansen sier samtidig at kollektivtrafikken er inne i en krevende tid og at det gjør at Ruter ikke kan yte den samme bistanden som tidligere.

– Pandemien får dessverre også noen konsekvenser for kunder i rullestol. Bakgrunnen for dette er at vi er avhengig av å sikre godt smittevern for førere og mannskapet som kollektivtrafikken er avhengig av for å kunne sikre et kollektivtilbud gjennom pandemien, samtidig som også kundene har krav på godt smittevern, sier han.

Ruter sier at bussjåførene derfor ikke kan bistå med å feste rullestolen slik de gjorde tidligere, og anbefaler derfor brukere som er avhengig av hjelp til dette, til å ha med ledsager.

Endrer rutiner

Johansen understreker samtidig at kunder i rullestol uansett ikke skal bli igjen på holdeplass.

– Vi er i ferd med å endre rutinene for sjåførene på dette området. Fremover skal fører sørge for at Ruter blir kontaktet i slike tilfeller, slik at taxi bli bestilt. Før bussen kjører fra holdeplassen, skal kunden i rullestol få opplyst når alternativ transport kommer, sier pressekontakten.

I tillegg lover Ruter at de skal gjenta for alle operatørene hvilke retningslinjer som gjelder for kunder i rullestol, og be dem ta en ekstra runde med sine sjåfører.

– Ruter beklager det, og de opplevelsene de har hatt. Vi ser alvorlig på slike hendelser og jobber for at de ikke skal skje, sier Johansen.

I ferd med å gi opp

Etter å ha fått forelagt Ruter sitt svar, sier moren til Sander at hun synes det høres lovende ut.

SKEPTISKE: Hverken Sander Rognlien Pettersen eller Janne Rognlien Stensrud klarer å slå seg til ro med at Ruter lover tiltak. Foto: Privat

– Det hadde selvfølgelig vært kjempefint å fått regelverket gjentatt overfor sjåførene samtidig som at det tilbys alternativ transport. På den andre siden har jeg blitt lovet mye før. Derfor tør jeg ikke å tro på det før jeg får se det, sier Janne Rognlien Stensrud.

Sander vil heller ikke ta seieren på forskudd. Han forteller at han har begynt å skrive ned numrene på bussene der bussjåførene ikke hjelper han om bord.

– Jeg vil jo fortsette å ta buss fordi jeg er avhengig av det. Derfor håper jeg at de tar dette med sjåførene og sier at sånn kan det ikke være, sier han.

Samtidig innrømmer han at hendelsene går innpå han.

– Jeg er i ferd med å gi opp.

Norges Handikapforbund forteller at de nå har tatt initiativ til å samarbeide med Ruter for å jobbe med holdningsendringer.

– I stedet for bare å kritisere busselskapene etter slike hendelser, vil vi nå jobbe med å forebygge diskriminering. Vi synes det er veldig positivt at Ruter vil gjennomføre dette prosjektet med bistand fra oss, sier forbundslederen.