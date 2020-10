Vally Irene (73) ringte 113 seks ganger – ble funnet død fire dager senere

Første juledag i 2019 spiste Beate Fredriksen (48) julemiddag med sin 73 år gamle mor, Vally Irene Salo, fra Kåfjord i Troms.

Fire dager senere, på nyttårsaften, fikk datteren, som bor i Tromsø, en telefon som snudde livet opp ned.

I forkant hadde Fredriksen prøvd å nå moren på telefon i to dager, uten hell. Da klokken stadig tikket nærmere midnatt på nyttårsaften, ble Fredriksen mer og mer nervøs for hvorfor ikke moren svarte.

Til slutt ringte hun hjemmetjenesten i Kåfjord kommune, hvor moren bodde.

– «Vi har funnet moren din død på gulvet», forteller Beate Fredriksen om hva som ble sagt i telefonsamtalen.

Var frisk

Fredriksen skjønte ingenting. Da hun hadde kjørt moren hjem for fire dager siden, var hun frisk og i godt humør.

Det som skulle bli en perfekt start på det nye året, ble raskt snudd til et mareritt.

– Det er så rart, fordi hun var ikke syk eller noe lignende da vi spiste middag. Også plutselig blir hun funnet død på gulvet, forteller datteren til TV 2.

Noen dager etter den tunge beskjeden dro Fredriksen til morens hjem i Kåfjord for å finne klær til morens begravelse.

Ringte AMK seks ganger

I leiligheten fant hun morens mobil. I søken etter hva som hadde skjedd, sjekket Fredriksen anropsloggen til sin avdøde mor. Da kom sjokket.

Vally hadde ringt nødnummeret 113 (AMK) seks ganger på under 12 timer. Likevel kom ingen.

Fire dager etter den siste samtalen med 113, ble hun funnet død.

SJOKK: Familien til 73 år gamle Vally Irene Salo fra Troms fikk sjokk da de sjekket anropsloggen til moren og bestemoren. Her får Salo et nuss av barnebarnet sitt. Foto: privat

– Hvordan kan man ikke sjekke en eldre kvinne som ringer nødnummeret seks ganger? Jeg blir så frustrert, traumatisert og sjokkert over å vite at hun har ligget der på dødsleiet og prøvd å få hjelp, men likevel så hører de ikke på henne, forteller Fredriksen til TV 2.

Fredriksen tok umiddelbart kontakt med sykehuset for å undersøke hva som ble sagt i telefonsamtalene i forkant av dødsfallet.

TV 2 har sett lydloggen som er skrevet ut mellom avdøde og AMK. I loggen kommer det frem at Vally Irenes tilstand ikke blir vurdert som akutt, og hun blir derfor henvist til legevakten.

Svarte ikke på fødselsdato

Klokken var 05.21 på morgenen da 73-åringen ringte AMK for fjerde gang.

Da forklarte hun at hun ikke kom seg opp av sofaen. Videre klarte hun ikke redegjøre for sin egen fødselsdag.

AMK: – Når er du født? 23.05.46? Hallo? Vally?

Vally: – Ja?

AMK: – Når er du født?

Vally: – Hæ?

AMK: – Fødselsdatoen din?

Etter det spørsmålet svarer Vally med uforståelig mumling.

– Når man leser lydloggen blir man sjokkert. Man hører jo at hun ikke skjønner noen ting av hva hun skal gjøre. Dette er fjerde gangen hun ringer inn, og likevel tror de ikke at noe er galt. Her burde AMK sjekket at hun var trygg, mener Fredriksen.

AMK får til slutt kontakt med 73-åringen igjen, og samtalen blir avsluttet med at Vally Irene igjen skal ringe legevakta om et par timer.

Etter denne samtalen kom Vally Irene i kontakt med legevakten. Der fikk hun beskjed om at en lege skulle ringe henne tilbake. AMK dobbeltsjekket dette med legevakten, som igjen bekreftet at en lege ville ringe Vally Irene.

I den sjette og siste samtalen med AMK, rundt en time etter dette, kom det frem at lege enda ikke hadde ringt 73-åringen. Vally Irene ga i denne samtalen utrykk for at hun satt «fullpakket» med influensa, ifølge AMK.

73-åringen hadde fått en legetime dagen før hun ble funnet død i leiligheten sin, men denne timen møtte hun ikke opp til.

– Moren min kunne vært her

Ifølge datteren viste obduksjonen at moren døde av lungebetennelse. I den ene telefonsamtalen med AMK forklarte Vally Irene at hun var forkjølet.

– Jeg tør ikke tenke på hvordan hun har hatt det den siste tiden i livet. Jeg er kjempesint, fordi nå har jeg ingen mor lenger, og det kunne vært forhindret om noen sjekket henne. Ei dame på 73 år dør ikke uten grunn, sier Beate Fredriksen.

DØDE: Vally Irene Salo ble funnet omkommet i leiligheten sin to dager etter siste livstegn via AMK. Bildet er tatt i begravelsen. Foto: Privat

I lydloggen kommer det frem at Vally Irene bekrefter til AMK at hun skal ta kontakt med legevakten. Det synes ikke datteren er gyldig grunn til at moren ikke ble sjekket av ambulansetjenesten.

– Poenget er at hun var så forvirra at hun ikke klarte å ringe legevakten, selv om hun ble bedt om det. Hun ringer 113 i desperasjon etter hjelp, men blir bare dyttet videre, forteller en tydelig frustrert datter.

SAVN: For Beate Fredriksen ble tapet av moren et stort sjokk. Bildet er tatt jula for to år siden. Foto: Privat

– Fikk forsvarlig helsehjelp

Beate Fredriksen klagde inn oppfølgningen moren fikk, og klagen ble behandlet av Fylkesmannen i Troms og Finnmark, som kom med sin konklusjon 8. oktober.

TV 2 har fått tilsendt tilsynssaken. Fylkesmannen har konkludert med at Vally Irene Salo fikk forsvarlig helsehjelp, men at det var flere avvik.

«Det finnes avvik fra god praksis i forbindelse med at pasienten ringte til AMK flere ganger. AMK burde også ha vurdert å kontakte legevakten for å forsikre seg at hun fikk oppfølging av lokale helsetjenesten», står det i oppsummeringen fra Fylkesmannen.

«AMK burde også kartlagt pasientenes funksjonsnivå bedre, og funnet ut om hun var i stand til å ivareta seg selv», blir det bemerket videre.

AMK: – Stor medfølelse

AMK-sentralen på Universitetssykehuset i Nord-Norge opplyser til TV 2 at de har tatt grep i etterkant av hendelsen.

– Det er forferdelig at det fikk så tragisk utfall. Vi har stor medfølelse for de pårørende. Vi har dessverre ikke et system som gjør at legevakten eller AMK kan se hva den andre parten har gjort av kontakt. Etter saken har vi bestemt at man skal kontakte legevakten tidligere om en pasient ringer flere ganger, sier Ellen Dahlberg, avdelingsleder ved AMK til TV 2.

– Når en pasient ringer AMK seks ganger, og samtidig ikke klarer å gjøre rede for seg, er ikke det nok faretegn til at pasienten trenger akutt hjelp?

– I forbindelse med samtalen hvor hun ikke klarer å gjøre rede for seg, så kontaktet vi legevakten. Når folk ringer flere ganger, så skal vi ha lavere terskel for å kontakte legevakten, for å sørge for at det er kontakt med pasienten. I denne saken burde vi ringt legevakten tidligere, forteller Dahlberg videre.

I rapporten fra Fylkesmannen kommer det frem at AMK skal forbedre retningslinjene sine fremover.