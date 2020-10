– Som mange andre bruker jeg altfor mye tid på Finn. For å holde meg oppdatert – og å drømme. Veldig ofte havner jeg på Porsche. Og det var på vei inn dit jeg oppdaget det jeg bare måtte ta bilde av: Nemlig at det akkurat da var 911 Porscher til salgs!

Det forteller Martin Gray (50) fra Ås.

Han er redaktør i lokalavisen Østlandets Blad og bilentusiast. Og han er en mann med sans for detaljer.

Øverst på ønskelisten

Hva er poenget? Jo, hvis du har et snev av bilinteresse, vet du at 911 er Porsches mest legendariske bilmodell. Så antallet biler til salgs kunne naturligvis ikke vært bedre!

Martin drømmer imidlertid om en annen modell fra entusiastmerket:

– Ja, helt øverst på min ønskeliste akkurat nå er Taycan. Hvis de berømmelige Lotto-tallene går inn, bestiller jeg med én gang, forteller han.

Taycan er Porsches første elbil - og har sørget for en voldsom salgsøkning for merket i Norge.

– Ser ut som en låve

– Men du kjører ikke Porsche i dag?

– Nei, jeg gjør nok ikke det. I likhet med flere av de bilinteresserte kompisene mine, har jeg latt fornuften styre bilvalget. Jeg kjører en BMW i3. Og det til tross for at vi faktisk er seks i familien. Men det løser vi heller med å kjøre to biler, når det er nødvendig, forteller Martin som tidligere har hatt flerbruksbil:

– Vi har blant annet hatt en Nissan Qashqai +2. De bakerste setene der egner seg jo ikke for noen over seks år! Og med alle setene i bruk har du nesten ikke bagasjeplass. Det funker dårlig når du har lange og hengslete tenåringer. Skal du ha plass til mer enn fem personer og bagasje samtidig, må du jo opp i noe som ser ut som en låve. Og det vil jeg helst unngå, sier Martin.

Porsche 911 har forlengst blitt et bilikon. Noen av suksessen skyldes nok at Porsche hele veien har vært tro mot det opprinnelige designet.

909 sist han sjekket

Porsche har forresten hatt en fantastisk salgsutvikling i Norge i år. Det skyldes i stor grad Martins drømmebil, Taycan. Snart har 1.000 nordmenn blitt Taycan-eiere. Bilen har også dukket opp i bruktmarkedet. Her er det i praksis snakk om nesten helt nye biler, med lav kilometerstand. Akkurat nå blir den rimeligste, brukte Taycanen din for 1.080.000 kroner.

Martin Gray er lokalavis-redaktør – og bilentusiast. Foto: Eirik Løkkemoen Bjerklund

Men hvis du får lyst til å sjekke selv: Det er neppe 911 brukte Porscher til salgs i Norge lenger:

– Nei, det tallet varierer jo hele tiden. Det var faktisk 909 sist jeg sjekket, forteller Martin.

– Sist, hvor lenge siden er det?

– He he, jeg kan vel si så mye som at det ikke er veldig lenge siden!

