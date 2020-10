Vil ikke følge i morens fotspor når det gjelder fødsels-comeback

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tidligere håndballspiller Trine Haltvik og datteren Katinka Haltvik har ikke helt det samme synet på når man er klar for håndballbanen igjen etter en fødsel.

Mamma og tidligere håndballspiller Trine Haltvik (55) ble bestemor for første gang da hennes datter Katinka Haltvik (29) fikk en baby for noen måneder siden.

Rollen som bestemor tar Trine med et stort smil:

– Kjempegøy! Du blir stolt på en annen måte enn når du får dine egne barn, sier 55-åringen til God kveld Norge.

– Tror vi har overrasket

Trine og hennes datter Katinka er aktuelle i realityprogrammet «Familiens ære» på NRK der de konkurrerer i ulike grener mot andre idrettsfamilier.

Og Katinka er med i konkurransen bare 12 uker etter fødsel:

GODT FORHOLD: Her leker Trine Haltvik sammen med sin datter Katinka Haltvik under EM i Danmark, 1996. Foto: Lise Åserud

– Det har gått fint faktisk. Jeg var litt nervøs fordi jeg ikke er i nærheten av formen til de unge toppidrettsutøverne som er her, men jeg har klart å bite fra meg litt, forteller 29-åringen.

Trine er godt fornøyd med innsatsen til sin datter.

– Du har vært kjempeflink. Helledussen! Jeg tror vi har overrasket litt, smiler Trine.

Tøffe klubbtider

Katinka er også håndballspiller slik som sin mor, og spiller også en del beachhåndball. I 2016 startet hun i Aker Topphåndball, og denne klubben er hun fortsatt i. Den siste tiden har hun vært av banen en stund på grunn av fødsel.

Planen er å komme tilbake igjen på et tidspunkt, men hun vet ikke helt når enda.

– Jeg har ikke satt noe spesifikt mål på når eller hvilket nivå. Jeg tar det som det kommer, og har begynt å trene litt. Jeg synes håndball er gøy, så jeg vil spille det igjen, forklarer Katinka.

Da Trine ble mor til Katinka og hennes tvillingbror, Kristian Haltvik, var hun tilbake på toppnivå kort tid etter fødsel.

– Det var på en måte en litt annen tid. Det er tøft nå når klubbene sliter økonomisk og alle må ut i jobb når man er ferdig. Da er det ikke alltid like lett å komme tilbake til toppnivå i forhold til all trening som må legges ned, forklarer Trine.

Katinka har måttet jobbe 100% utenom håndball, det har ikke Trine gjort i sin håndballkarriere.

– Jeg fikk lov til å ha en 40% jobb og så spille håndball. Det er tøft dersom du skal være på jobb fra åtte til fire, og så kommer du hjem og skal trene fra seks til åtte. Når skal du da få være med barnet ditt? sier Trine.

Hun mener hun var heldig gjennom sin karriere.

– Jeg var heldig som kunne være profesjonell håndballspiller i Norge, og bare hadde det å være mamma og håndball. Det blir noe helt annet enn det å være tilbake fulltid i jobb og satse på toppnivå, sier 55-åringen.

HÅNDBALL: Trine Haltvik har spilt 240 kamper for Norges landslag. Her er hun i aksjon for Byåsen. Foto: Holm, Morten

Følger ikke mammas fotspor

Trine og Katinka har hatt et godt forhold opp gjennom årene, og Trine har også vært trener for hennes datter i perioder. Håndballspillerne er ganske tette, og Katinka mener hun kan snakke med mamma om det meste.

– Det er som regel alltid mamma jeg ringer dersom jeg lurer på noe, smiler Katinka.

Men hun tenker ikke å følge sin mor når det gjelder å komme tilbake på banen tidlig etter fødsel.

– Jeg tar den tiden det tar. Har ikke tenkt å komme tilbake like fort som henne i vert fall, sier 29-åringen og ser på mamma.

Trine bekrefter at det gikk fort, og Katinka legger til:

– Da er vi der nå liksom, ler hun.

Passende realitykonsept

I fjor deltok Trine i danseprogrammet Skal vi danse, men hun hevder at «Familiens ære» er et mer passende realitykonsept for henne.

– Her («Familiens ære») har jeg ikke vært så nervøs som da jeg var med i Skal vi danse. Og det er ting det er veldig gøy å konkurrere i, selv om jeg etter hvert synes det var gøy å være med i Skal vi danse også.

Hennes datter Katinka synes det var morsomt at mamma var med i danseprogrammet.

– Jeg synes hun var flink jeg. Hun «gutset» skikkelig syns jeg, sier Katinka.