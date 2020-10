Norske utøvere ønsker ikke å se dette under OL

I kjølvannet av debatten rundt politiske markeringer, som for eksempel å gå ned på ett kne for å vise motstand mot rasisme, har Den internasjonale olympiske komité (IOC) invitert de enkelte nasjonenes utøverkomiteer til å komme med synspunkter på den såkalte «Rule 50».

Regel 50 i det olympiske charteret sier at ingen form for demonstrasjon eller kommersiell, politisk eller religiøs propaganda er tillatt på noen olympiske arenaer.

Utøverkomiteen i Norge, som ledes av den mangeårige langrennsløperen Astrid Uhrenholdt Jacobsen, har konkludert med at den ønsker å holde seierspallen samt åpnings- og avslutningsseremonien i sommer- og vinter-OL fri for politiske markeringer.

Det begrunner komiteen blant annet med at den er redd for at en åpning for politiske markeringer vil kunne føre til at enkeltutøvere blir presset til å mene ting de ikke står inne for.

– Vi er opptatt av at olympiske utøvere fortsatt skal ha full ytringsfrihet, også under OL. Samtidig er det viktig å være klar over at dersom det åpnes for å markere politiske standpunkter, må vi også godta at det markeres standpunker som ikke alle utøvere er enige i. Utøvere kan komme under press fra ulike grupper eller myndigheter om å markere spesielle politiske saker. Det vil være en svært krevende situasjon for de utøverne som må målbære slike synspunkter, og for de andre utøverne på podiet, sier komitéleder Jacobsen.

Hun legger til:

– Dersom det skal gjøres endringer i IOCs Rule 50, må seierspallen og øvrige seremonier bevares som politisk nøytrale. Vi vil bekjentgjøre vårt standpunkt overfor IOCs utøverkomité.

