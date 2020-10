Etter en dramatisk uke på Farmen, er det tid for tre nye fjes som skal innta Samsjø gård. Denne uken entrer nemlig sesongens utfordrere Farmen.

Én kvinne og to menn skal kjempe om to plasser på gården som fullverdige forpaktere.

Deltakerne skal avgjøre hvem av de tre utfordrerne som får bli igjen på gården. De to andre må deretter ut i en konkurranse for å kjempe om den siste plassen som fullverdig forpakter på Samsjø gård.

Dette er årets Farmen-utfordrere:

Marianne Lambersøy (49)

Bosted: Stavanger

Fra: Stavanger

Sivilstatus: Gift

Yrke: Lærer/butikkeier

Marianne Lambersøy (49) har lenge hatt lyst til å være med på Farmen. Selv om hun ikke har så mye gårdserfaring fra før, liker hun svært godt alt som har med gårdslivet å gjøre.

MESTRINGSFØLELSE: Marianne Lambersøy vil utfordre seg selv på ting hun ikke har like mye erfaring med fra før. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Farmen er fantastisk. Man får være på gård, være med dyrene, treffe nye folk og bli utfordret på ting som man kanskje ikke har så mye erfaring med fra før, sier hun på telefon med TV 2.

Lambersøy er glad i å lage mat, og håper at hun får muligheten til å briljere på kjøkkenet inne på Farmen.

Målet hennes er å oppleve nye ting som hun ikke har gjort før.

– Jeg vil oppleve alle de kjekke tingene som melking og stelling av dyr, men også å være i konkurranse.

Per Gunvald Haugen (45)

Bosted: Gjerstad

Fra: Gjerstad

Sivilstatus: Singel

Yrke: Seniorrådgiver i Tryg Forsikring

JAKTINTERESSE: Per Gunvald Haugen har vokst opp på gård, og har en stor interesse for jakt. Foto: Alex Iversen/TV 2

Per Gunvald Haugen (45) var i tvil på om han skulle takke ja til å komme inn på gården som utfordrer. Likevel trigget Farmen-drømmen han til å si ja.

Som utfordrer vil han forsøke å komme seg inn på deltakerne som allerede har vært der i over fire uker.

– Du er nok ikke så populær når du kommer inn som utfordrer, men jeg vil prøve å få en god tone med dem og komme godt inn i gjengen. Jeg har et veldig konkurranseinnstinkt, så jeg må forsøke å gjemme det litt. Jeg vil jo komme så langt som mulig, sier han når TV 2 snakker med han på telefon.

Haugen er oppvokst på gård. Det vil han imidlertid holde skjult for de andre.

– Jeg er vokst opp med gårdsdrift, men har ikke drevet noe gård selv. Jeg har litt erfaring med dyr og verktøy og slikt, men det vil jeg ikke si noe om med det første.

Asle Kirkevoll (63)

Bosted: Geilo

Fra: Geilo

Sivilstatus: Samboer

Yrke: Hovslager og hestekar

Asle Kirkevoll (63) ble meldt på Farmen av samboeren sin og en kamerat.

– Jeg har alltid hatt lyst til å være med, men det har aldri passet seg sånn. Samboeren min og en kamerat av meg maste så mye, så jeg sa at de fikk fikse en søknad for meg, forklarer han over telefon med TV 2.

ERFARING: Asle Kirkevoll har mye erfaring hest, etter å ha drevet et hestesenter i mange år. Foto: Alex Iversen/TV 2

Han ønsker ikke spille spill inne på gården.

– Jeg vil være helt ærlig og gjøre en best mulig jobb. Målsetningen min er å komme lengst mulig, på redelig vis. Å lyve og spille skittent mener jeg ikke har noe for seg, sier han.

Kirkevoll driver hestesenter på Geilo, og har på det meste hatt 80 hester i stallen. Han vil være ærlig om sin erfaring, og alt han kan.

– Jeg har en del erfaring med hest. I tillegg har jeg snekret litt og saget, så jeg er handy på mange ting, sier han.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og TV 2 Sumo.

Se Torpet mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Sumo.