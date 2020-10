Lammeskanker med krydret tomatsaus og potetmos

Lammeskanker er den nederste delen av låret på lammet. Skankene skal stå i stekeovnen på 150 grader i 2 ½-3 timer. Nederst i artikkelen finner du oppskriften på potetmos.

Dette trenger du:

4 lammeskanker

Salt, grovmalt pepper

3 skiver sellerirot

2-3 stilker stangselleri

3 gulrøtter

2-3 sjalottløk

2-3 fedd hvitløk

1 ss frisk rosmarin, eventuelt 1 ½ ts tørket

1 ts tørket oregano

Olivenolje til steking

2 ss balsamicoeddik

2 dl tørr hvitvin, rødvin, alkoholfritt øl eller syrlig eplemost

2 bokser hermetiske tomater

Ca. 3 dl lammekraft (eventuelt buljong eller vann)

2 ss frisk hakket basilikum eller persille

Skall av ½ liten appelsin eller sitron (kan sløyfes), skjær vekk det hvite under skallet

2-3 ts brunt sukker

Slik gjør du:

Ta skankene ut av kjøleskapet 1 times tid før de skal stekes. Gni skankene inn med salt og pepper. Rens og del grønnsakene og løken i terninger, finhakk hvitløk.

Finn fram en tykkbunnet gryte med plass til skankene. Eller bruk en stekepanne og legg skanker og grønnsaker over i et ildfast fat med kanter etter hvert som skanker og grønnsaker brunes.

Brun skankene i olje i en gryte, tilsett grønnsakene i terninger mot slutten av bruningen. Rør om slik at grønnsaken ikke brenner seg. Tilsett vin/øl eller eplemost, hermetiske tomater og kraft. Væsken skal så vidt dekke lammeskankene. Dryss over krydder. Kok opp og legg på lokk (bruker du et ildfast fat dekk godt med aluminiumsfolie). Sett gryten/fatet i varm stekeovn 150 grader og la steke i minst 2 timer, gjerne opp mot 3 timer. Kjøttet skal bli så mørt at de nesten faller av benet. Ta opp knokene, legg i et fat og dekk med aluminiumsfolie.

Kok opp grønnsaksblandingen og sjyen fra knokene og la den småkoke i 10-15 minutter uten lokk. Kjør blandingen til en glatt saus med en stavmikser. Smak til med salt og pepper, eventuelt litt balsamicoeddik. Om ønskelig kan sausen tilsettes rømme, fløte eller 2-3 ss smør.

Server med kokte poteter, ris, potetpuré eller godt brød.

Potetpuré:

Skrell og del 6-8 mellomstore mandelpoteter og 2-3 jordskokk eller 2 skiver sellerirot biter. Kok møre i usaltet vann. Hell av mesteparten av kokevannet, tilsett 2-3 ss smør og mos til en halvgrov puré. Smak til med salt, pepper. Et par fedd hvitløk kan eventuelt koke med potetene.