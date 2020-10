Fikk hjelp fra britisk spesialpoliti måneder før pågripelsen

Det er snart to år siden Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog 31. oktober 2018.

Etterforskningen har vært – og er fremdeles – en enorm utfordring for norsk politi, som aldri før har håndtert en lignende sak.

For politiet er det avgjørende å finne ut om Anne-Elisabeth ble bortført med et økonomisk motiv, eller om hun ble drept.

Da Tom Hagen (70) ringte politiet og fortalte at kona var forsvunnet, overleverte han også et trusselbrev han forklarte å funnet på en stol i inngangspartiet hjemme.

Etterforsket i det skjulte

I brevet står det at kona er kidnappet, og at han må betale ni millioner euro i kryptovalutaen monero for å få henne tilbake. Mulighetene for kommunikasjon var svært begrensede.

Umiddelbart jobbet politiet derfor ut ifra en hovedteori om at Anne-Elisabeth Hagen var bortført med et økonomisk motiv.

Så tok saken en vending. 28. juni i fjor gikk politiet offentlig ut og fortalte at hovedteorien var endret. De mente på det tidspunktet at de trolig stod overfor en drapssak, der noen bevisst hadde forsøkt å villede politiet.

I samme tidsrom begynte en skjult etterforskning mot Tom Hagen, ifølge TV 2s opplysninger.

Reiste til London

Men selv om politiet endret hovedhypotese, understreket politiinspektør Tommy Brøske at de fremdeles ikke kunne utelukke at Anne-Elisabeth Hagen faktisk var bortført.

Dermed måtte de fortsatt jobbe med flere parallelle teorier.

Etterforskningen har vært så kompleks at politiet i fjor høst ønsket å få den vurdert av utenforstående politifolk med kompetanse på området.

National Crime Agency (NCA) i London ble kontaktet på senhøsten i fjor.

NCA er ansett som et av de fremste fagmiljøene på kidnappingssaker i Europa. De mer enn 4000 NCA-ansatte jobber blant annet med kidnappinger, cyberkriminalitet og organisert kriminalitet.

Kilder opplyser til TV 2 at NCA brukte noe tid på å gjennomgå materialet fra norsk politi, før de møttes i månedsskiftet januar/februar i år.

Daværende påtaleleder Haris Hrenovica og etterforskningsleder Børge Rønning fra Øst politidistrikt deltok sammen med Kripos-etterforsker Frode Lier, ifølge TV 2s kilder.

Slik TV 2 forstår det, fikk norsk politi støtte fra NCA i sitt syn på at dette ikke var en kidnapping, ei heller en kidnapping som hadde gått galt.

TV 2 får opplyst at etterforskningsledelsen opplevde det som betryggende å få støtte fra britiske kolleger med mer kompetanse på feltet.

For politiet skal det ha vært viktig å søke spisskompetanse fra et annet fagmiljø før de gikk til pågripelse.

Flyttet hjem

Noen måneder senere, 28. april i år, ble Hagen pågrepet av Beredskapstroppen da han var på vei til jobb.

Etter elleve dager i varetekt ble Hagen løslatt fordi Eidsivating lagmannsrett mente politiets beviser var for dårlige.

Hagen har hele tiden nektet straffskyld. Han mener bestemt at politiet er på villspor, og at kona er bortført av ukjente gjerningspersoner.

I sommer utlovet Hagen en dusør på 10 millioner kroner til personer som har tips som kan bidra til å finne kona hans.

Etter mange måneder med undersøkelser fikk Tom Hagen flytte hjem til Sloraveien 4 i september.

Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere TV 2s opplysninger, men politiinspektør Agnes Beate Hemiø skriver følgende i en e-post:

«Politiet har ved flere anledninger gjennom etterforskingen hatt kontakt med utenlandske politimyndigheter, blant annet for å søke råd».

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere saken.