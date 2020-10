BMW 3-serie har helt siden den dukket opp som en verdig arvtager etter den legendariske 02-serien i 1975, vært «kongen» av sporty kjøreglede i dette segmentet.

Her har BMW vært kompromissløse. Kjøregleden har ofte gått foran rent praktiske egenskaper. Blant annet med motoren plassert langt bak, for bedre balanse og vektfordeling i bilen. Selv om den innvendige plassen ble litt skadelidende.

Dessuten har de hatt en rikholdig motor-palett å tilby sine kjøpere. Enten du foretrekker bensin eller diesel – fire eller seks sylindere. Nå får du dem også som ladbar hybrid. Dessuten finnes den i mange karosserivarianter. Alt fra stasjonsvogn til cabriolet.

Bredden er stor

Bilene har hele veien bydd på et pent design, godt med utstyr, fin materialkvalitet og god opplevd kvalitet.

Det er dermed ingen stor overraskelse at nettopp BMW 3-serie er en bil svært mange har kjøpt. Nettopp 3-serien er den største BMW-suksessen gjennom tidene.

Vi tar her for oss sjette generasjon. En bil som fantes mellom 2012 og 2018 og som har den interne typebetegnelsen F30 /31.

Dette er biler som man nå får for under 100.000 kroner og oppover til nesten 750.000 kroner. Spennet er dermed stort. Både når det gjelder motorisering, ulike utgaver, kjørelengde og alder.

I vår seksjon «Eierne mener» hvor eierne legger inn sine erfaringer om en bestemt modell, er denne 3-serien populær. Nesten 90 eiere har så langt delt sine erfaringer. Mange er fornøyde, men ikke alle.

Her er et representativt utvalg fra noen av brukererfaringene:

Leken og komfortabel

Faksimile fra Brooms «Eierne mener»

Dette er en ganske typisk anmeldelse fra en 3-serie-eier. Kombinasjonen av komfort og lekenhet får toppkarakter. Det det trekkes litt for her er forbruk og at plassen kunne vært enda bedre. Eller ser det fryd og glede over hele fjøla …

– Når jeg måtte parkere etter en 600 mils-tur var jeg nesten litt lei meg. Men da var jeg hjemme igjen, sier denne eieren. Som tydeligvis er glad i å kjøre bil.

Det ender med en total-score på 9,4 av til 10 mulige poeng for denne eieren av en 2013-modell 320 diesel.

Mangler litt på kvaliteten

Både design og kjøreglede får ros av eieren av denne BMW 316d fra 2013. Men han synes det mangler litt på kvaliteten for et merke i premium-klassen.

Dette bemerker også en del andre eiere. Særlig irriterende smårusk med elektronikken om bord. Flere klager også litt på i overkant mye støy fra de pungteringsfrie run flat-dekkene mange biler er utstyrt med.

I tillegg til å trekke for kvalitet og driftssikkerhet, trekkes det også her for praktiske løsninger og for litt høye kostnader. På kjøreglede derimot – full score!

Kort elektrisk rekkevidde på strøm.

Faksimile fra Brooms «Eierne mener»

Denne eieren har en ladbar hybrid, 330e, og er vel ikke bare fornøyd. Elektrisk rekkevidde på 28 kilometer under gunstige forhold er langt fra best i klassen.

– Drivstoff-kostnader som på en dieselbil, konkluderer vedkommende. Han legger også til at neste gang går han for en bil med én motor, og ikke både fossil og elektrisk.

Dette er en av svært få anmeldelser hvor karakterene på kjøreglede bare er 3 av 10 mulige. Blant annet på elendige seter og styrerespons som ikke svarer til forventingene.

Kvalitet koster

Faksimile fra Brooms «Eierne mener»

Igjen en eier som lovpriser kjøreegenskapene. Her har valget falt på stor motor og manuelt gir.

– Med adaptive drive-pakke som inkluderer justerbart M-understell og sportsstyring er kjøregleden noe som bare må oppleves. En utrolig kjøreglede uansett om man cruiser eller kjører mer sportslig. Jeg har hatt mange BMW-er, men denne har gitt meg mest kjøreglede så langt, sier eieren av denne 328i-en om sin bil.

Han mener også at bilregnskapet totalt sett er hyggelig, selv om bilen er dyr i innkjøp.

