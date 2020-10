Solskjær: – Folk prøver å skape splid

Etter 1-6-tapet for Tottenham har det versert flere rykter om Ole Gunnar Solskjærs framtid som Manchester United-manager. Hovedpersonen selv frykter derimot ikke for jobben og hyller en samlet garderobe.

– Vi vet vi har startet dårlig, og kampen mot Tottenham var skikkelig dårlig. Vi må prestere bedre, men nå har vi hatt to uker til å tenke på det og jobbe med det, det sier Ole Gunnar Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Ryktene om misnøye på Old Trafford etter det forsmedelige tapet mot Tottenham har vært mange i løpet av landslagspausen, men nå hyller nordmannen samholdet i United-garderoben.

– Vi må komme over det så fort som mulig, og se framover. Jeg synes Bruno Fernandes snakket godt om det, da han sa at vi er United og at vi alltid holder sammen, sier Solskjær, og legger til:

– Vi kan ikke lytte til alle andre. Vi er United, folk prøver å skape splid hos oss, men det kommer ikke til å skje. Vi er en sterk gruppe.

Men selv om samholdet og moralen i gruppa er god ifølge sjefen selv, er han tydelig til TV 2 når han snakker om hva som kreves i morgendagens møte med Newcastle.

– Vi må ha et svar. Vi skal dra dit å dominere og kontrollere kampen. Jeg vil se et positivt kroppsspråk fra spillerne og en positiv innstilling, og jeg vil se spillere som kjemper, er den klare beskjeden fra nordmannen.

Magurie usikker

En som har hatt det spesielt tøft de siste månedene er United-kaptein Harry Magurie. I august ble han arrestert på den greske ferieøya Mykonos etter et barslagsmål, og på onsdag ble han utvist i Englands møte med Danmark.

– Det er sånn fotballen er. Man er i søkelyset hele tiden, og det blir overskrifter når man blir utvist. Det er opp- og nedturer som man må takle, og det er jeg sikker på at han klarer, sier Solskjær, som samtidig ikke er sikker på at kapteinen rekker Newcastle-kampen.

– Han fikk en smell før han gikk av mot Danmark, så jeg håper han blir klar. Han skal testes i dag, forklarer United-sjefen.

Skryter av nysignering

På Deadline Day kom både Edinson Cavani, Alex Telles og Facundo Pellistri inn portene på Old Trafford. Førstnevnte er uaktuell til møte med Newcastle grunnet karantene, men Solskjær har latt seg imponere av hans 14 år yngre landsmann.

- Vi ser fram til å få de integrert i gruppa. Facundo har allerede trent med oss i et par dager, og det er en meget spennende spiller. Han har noen ferdigheter vi ikke har ellers i laget, sier Solskjær, og legger til:

- Han er bare 18 år, så det er enda tidlig for han, men det er en spiller for framtiden.

Kampen mot Newcastle ser du på TV 2 Sport Premium og tv2sumo.no lørdag klokken 21.00.