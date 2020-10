Frigir navnet på omkommet etter trafikkulykke

I samråd med de pårørende har politiet offentliggjort navnet på kvinnen som omkom i ulykken på fylkesvei 653 ved Haddal i Ulstein onsdag ettermiddag.

To kjøretøy, med to personer hver bil, var involvert i ulykken. To av de involverte ble alvorlig skadd.

– Det er foreløpig ikke klart hva som var årsaken til den tragiske ulykken, men politiet jobber med etterforskningen med sikte på å finne fram til en årsakssammenheng, sier etterforskningsleder Grete Hjelle i Møre og Romsdal i en pressemelding.