Halvorsen klar for Uno-X - bryter kontrakten med amerikansk lag

Tidligere U23-verdensmester Kristoffer Halvorsen avslutter lukrativ kontrakt med EF Pro Cycling for å sykle for det norske laget Uno-X neste år.

TV 2 meldte tidligere i oktober at Halvorsen var på vei til det norske laget etter en trøblete første sesong med det amerikanske WorldTour-laget EF Pro Cycling.

Nå er avtalen i boks og en toårskontrakt signert.

Halvorsen og EF har blitt enige om å avslutte samarbeidet ett år før tiden, noe som gjør at «Doffen» blir å se i Uno-X-trøye fra og med 2021-sesongen.

Han har signert en kontrakt som strekker seg over de to neste sesongene, men med en klausul som gir åpning for å ta steget opp igjen til WorldTouren om et lag fra det øverste nivået kommer med et tilbud.

EF har, etter det TV 2 forstår, vært svært samarbeidsvillige med Halvorsen og Uno-X, og vil fortsette å holde et øye med nordmannens utvikling.

Betydelig lønnskutt

Halvorsen slet i vår og sommer med motivasjonen etter at koronapandemien satte sykkelsesongen på pause i mars.

24-åringen har vært tilbake i trening den siste tiden, men han har ikke syklet et eneste ritt for sin amerikanske arbeidsgiver siden sesongen begynte på igjen i sommer.

Etter det TV 2 erfarer vil Halvorsen gå betydelig ned i lønn neste år. På EF ville han i 2021 ha hevet en lønn på over tre millioner kroner. I Uno-X blir det en betydelig lavere sum.

– Vi henter ham fordi han vil tilføre en enorm spisskompetanse. Vi tror vårt system er riktig for Kristoffer i den fasen av karrieren han er inne i nå. Og han har selv ytret et sterkt ønske om å sykle her, sier sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland, til TV 2, og fortsetter:

– Kristoffer har vært åpen om at det har vært et krevende år. Covid-19 og alt det har ført med seg har vært tøft for ham. Det å finne igjen sykkelgleden i mindre ritt med gode kompiser kan være en fin korrigering. Vi tror det vil få Kristoffer opp på nivået han hører hjemme på, som er blant den ypperste eliten.

– Blir det dyrt for dere?

– Det blir dyrere for «Doffen». Han har satt tilside økonomien og tatt et tydelig valg for å bli toppsyklist. Om han kommer tilbake på det nivået han hører hjemme på, så er det ikke økonomi det vil stå på.

TV 2 har ikke fått kontakt med Halvorsen fredag formiddag

Hushovd: – Trist at han ikke har motivasjon

Thor Hushovd syklet selv for EF Pro Cycling, eller Garmin-Cervélo som det het da, i 2011-sesongen.

– Det er trist at han - med sitt store talent - ikke har motivasjon når han er i den øverste ligaen i sykkelsporten. Dette er muligheten som alle syklister drømmer om, men når realiteten ikke samsvarer med drømmen, så er det ikke lett, sier han.

– Har han det som skal til for å komme tilbake?

– Fysisk så har han alt som skal til for å bli en ekstremt god syklist. Men for å være en toppsyklist, så er det mange ting som henger sammen. Én ting handler om det fysiske, men så er det det mentale også. Om han får landet de tingene der, så kan han komme tilbake.

– Han har vært brutalt ærlig med seg selv

Halvorsen slo for alvor gjennom med å vinne U23-VM i Doha, Qatar, i 2016.

Etter litt over to sesonger i norske Joker Icopal, tok han steget ut i den store proffverdenen med Team Sky fra og med 2018.

To seirer var fasiten på to år i det britiske storlaget, før turen gikk videre til EF Pro Cycling før inneværende sesong.

– Handler det nå om å redde karrieren hans?

– Det handler om å være bevisst på hvor han står. Der har han vært brutalt ærlig med seg selv, sier Haugland.

– Hva skal dere gjøre for at han skal finne tilbake til 2016-formen?

– Vi skal sørge for at han har det gøy, og vi skal ta presset av skuldrene til en ung gutt som tidlig ble anerkjent gjennom å være verdensmester. Nå har han vært utenlands i tre år og har lyst til å justere litt.