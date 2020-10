Nå kan du bruke joggebukse på fest

På 90-tallet og 2000–tallet var joggebuksa og hettegenseren populære plagg, og stilen ble adoptert av både popstjerner og filmstjerner, men også av ungdommer flest.

Spesielt populært var det med de såkalte Velour-plaggene, som blant annet merket «Juicy Couture» sto bak.

Nå finnes det en gladnyhet til alle som har savnet denne trenden; Joggebuksa er tilbake i motebildet – og nå er det lov til å bruke den både til hverdags og fest.

– Er dette virkelig sant, Marianne?

– Ja, det er det, forteller moteekspert Marianne Jemtegård til God morgen Norge, og fortsetter:

– Både den store posete joggebuksa, hettegenseren, gjerne en slik med litt fôr inni, slik som mange husker fra 90-tallet – det er det kuleste du kan bruke nå, både til festligere anledninger, men også i hverdagen.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Foregangsfigur Paris Hilton

Influenser og reality-stjerne Paris Hilton er en av dem som helt siden 90-tallet, har vært foregangsfigur for «joggebuksetrenden». Og ifølge Marianne er det nettopp Paris, som også i dag er en av de ivrigste forkjemperne for at denne sporty looken skal tilbake i motebildet.

– Paris Hilton er så «spot on» som du kan få det når det kommer til denne trenden. Hun er helt klart frontfigur for dette, og det beste er at hun ser helt lik ut i dag som hun gjorde for tjue år siden.

Paris Hilton har som mange andre, sittet i karantene grunnet Covid-19 det siste halve året, og hun la nylig ut et bilde på Instagram, der hun forteller at «Juicy Cotoure» er hennes «korona-antrekk».

Hilton har hundrevis av plagg i det det velkjente velour-stoffet hengende i klesskapet.

– Er det velour som er greia?

– Merket Juicy Cotoure har fått en kjempestor renessanse hos både influensere, popstjerner og ikke minst hos Paris Hilton selv – og der er det jo først og fremst velouren som gjelder for fullt.

– Vi er litt overrasket over at denne trenden er tilbake, for det er vel lov å si at den var litt «Harry»?

– Det er veldig lov å si. Det var jo en del ting i motebildet på tidlig 2000-tall som «gikk litt galt» kan man vel si, men nå har man altså kun tatt elementer av dette tilbake i plaggene.

Til hverdags og fest

Jemtegård forteller at vi like gjerne kan bruke joggebuksa i hverdagen som på fest.

– Det er faktisk veldig lov. Det handler litt om hvordan du kombinerer de forskjellige tingen, sier hun og forklarer:

– Nå for tiden er det veldig trendy å for eksempel kombinere en velour-bukse med noen skinnboots, eller å gå for «lag på lag» med en skinnjakke over, eller med en skjorte i samme stil.