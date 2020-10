Indisk kvinne (33) stengt inne på et toalett i ett år

Det var tirsdag denne uken at politiet i Panipat, nordvest i India, rykket ut til taket på en bygning i byen hvor det var et toalett.

Det som møtte politiet og en etat som jobber med beskyttelse av kvinner, var en underernært 33 år gammel dame stengt inne på et toalett, viser bilder, skriver Independent.

– Jeg mottok informasjon om at en kvinne hadde vært stengt inne på et toalettet i over ett år. Da vi kom dit, fant vi ut at det stemte, sier talsperson Rajni Gupta for myndighetenes etat som blant annet jobber med beskyttelse av kvinner.

– Det så som at hun ikke hadde spist på mange dager, sier hun.

– Hun var så svak at hun ikke klart å gå. Hun spiste åtte chapati (indisk brød journ.anm.) da vi ga henne mat, sier Gupta til Hindustan Times.

«Mentalt ustabil»

Kvinnens ektemann ble tirsdag pågrepet og siktet for å ha stengt kona inne på toalettet og for vold. Mannen ble løslatt igjen onsdag etter at han betalte kausjonen.

Han nekter for anklagene og hevder overfor Independent at kona er «mentalt ustabil».

– Jeg pleide å be henne sitte ute, men hun ville sitte på toalettet. Hun har vært hos leger, men hennes tilstand har ikke bedret seg, sier han til avisen.

Lokalt politi har foreløpig ikke fått noen dokumenter fra familien som beviser mannens påstander.

– Det har blitt sagt at hun er mentalt ustabil, men vi kan ikke bekrefte det på nåværende tidspunkt, sier Gupta.

Undersøkelser

Til nyhetsbyrået ANI sier Gupta at de ikke har funnet noen tegn til at hun har psykiske problemer, skriver India Today.

Helsetilstanden til den 33 år gamle kvinnen skal undersøkes.

– Når det er sagt, kan man ikke se bort fra den mentale helsa blir påvirket når man har vært låst inne på et toalett i over ett år, sier Gupta.

Politiet undersøker også hvorfor kvinnen og mannens tre barn ikke slo alarm om dette overfor andre familiemedlemmer eller myndighetene.