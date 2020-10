Åpenhjertig Henrik Kristoffersen: – Jeg er redd for å feile

Henrik Kristoffersen har lenge vært i verdenstoppen i alpint, men innrømmer at han fortsatt er redd for å feile i bakken. Søndag sesongåpner han i Sölden.

Se verdenscupåpningen fra Sölden på TV 2 i helgen. Se sendeskjema og tider her!

– Ja, det er jeg, jeg er redd for å feile. Men jeg er ikke redd for å feile hvis jeg har gjort det beste jeg kan, sier Kristoffersen til NTB på spørsmål om han er redd for å tape eller gjøre feil når han stiller til start.

Så utdyper alpinstjernen:

– I alpint er det så små marginer. Fra å komme seg bra gjennom en sving til å komme på innerski. Marginene er så utrolig små, det skjer så utrolig fort. Er du ute, så er du ute, i alpint. Det er ikke som i sykling der du kan bytte hjul underveis, eller at du kan vinne selv om du har brukket en stav i langrenn.

– Men det er viktig at lysten til å vinne er større enn frykten for å mislykkes. Og det har jeg jobbet mye med.

Vunnet det meste

26-åringen har overvunnet frykten og vunnet det meste en alpinist kan vinne. Han har blant annet gått til topps i verdenscupen i både slalåm og storslalåm og vunnet VM-gull og OL-medaljer.

21 enkeltseirer i verdenscupen er det også blitt.

– Det aller beste er bare å vinne skirenn. Det er følelsen av å være best den dagen, sier den seiersvante 26-åringen, som svarer på spørsmål om han går for sammenlagtseier i verdenscupen:

– Jeg har jaget den kula så hardt, så lenge, etter (Marcel) Hirscher. Med hvordan alt ble i fjor, kjenner jeg at jeg setter enda større pris på det å vinne skirenn.

Vinner han i søndagens sesongåpning i Sölden, vil det i så fall bli første gang har kaprer en pallplass på den østerrikske breen.

– Det er vel på tide å prøve å gjøre noe med det, fastslår Kristoffersen.

– Umulig å si

Forrige sesong ble han nummer tre sammenlagt i verdenscupen, men han vant både slalåm- og storslalåmcupen. Slalåmcupen ble vunnet med kun to poeng foran franske Clément Noël. Hvor de to avgjørende poengene kom, er vanskelig å si.

– Jeg holdt på å kjøre ut i slalåmen i Val d`Isère og lå som nummer 28 etter 1. omgang, men endte opp som nummer fire. Noel holdt på å kjøre ut i førsteomgangen i Schladming og lå som nummer 29, eller 30. Han ble da fire, så den veier opp mot hverandre, minnes han.

– Så kjørte han ut i et renn, mens jeg hektet i Chamonix, så den jevner seg også ut. Så hvor de to poengene som skilte oss kom, er umulig å si.

Også i storslalåmcupen var det marginer som skilte. Kristoffersen vant med seks poeng på Alexis Pinturault, som han har trent en del med i sesongoppkjøringen.

Største konkurrenter

Kristoffersen holder Noel som hans kanskje største utfordrer i slalåm denne sesongen, men trekker også opp Daniel Yule fra Sveits som et sterkt kort.

– Jeg skal ikke si at jeg er noe bedre alpinist enn Noel, men det er nok vi som har den høyeste toppfarten hvis du ser på alle rennene i fjor. Daniel Yule havnet vel en del poeng bak til slutt, men i en del bakker var han ekstremt rask. Så det er vel vi tre som var de tre store i slalåm, sier Kristoffersen.

Når det gjelder sesongens mål virker han avslappet, og VM i februar/mars har han ikke startet å tenke på enda.

– Målet er å vinne renn. Men for å gjøre det må man kjøre bra teknisk på ski og fort. Så får vi ta det som det kommer.

(©NTB)