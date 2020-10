68 nye smittetilfeller i Oslo

Det er registrert 679 smittetilfeller i Oslo de siste to ukene.

Flest tilfeller per 100.000 innbyggere er det i bydel St. Hanshaugen med 123 smittede, like bak følger bydel Gamle Oslo med 122.

Hele ti bydeler av femten har over 100 smittetilfeller per 100.000. Det er to flere bydeler enn tirsdag.

Færrest smittede er det fortsatt i bydel Vestre Aker med 25 smittetilfeller per 100.000. Samtlige bydeler er dermed markert som røde.