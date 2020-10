Mann pågrepet etter helikopterjakt

Søket etter vedkommende ble iverksatt rundt klokken 01 natt til fredag, etter at politiet mottok melding om en mulig trusselsituasjonen.

– Vi har søkt i området Mjøndalen, Drammen og Krokstadelva etter en person, som vi hadde grunn til å tro hadde et skytevåpen, sier operasjonsleder Martin Knudsen til TV 2.

Mannen ble pågrepet rundt klokken 04. Politiet har ikke funnet noe våpen.

– Han er pågrepet og skal i arresten. Han vil avhøres og vi ønsker selvfølgelig å finne dette skytevåpenet, sier Knudsen.

Til tross for at søket ble utløst av en mulig trusselsituasjon, opplyser Knudsen at den pågrepne foreløpig ikke er mistenkt for trusler.