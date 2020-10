Trump og Biden konkurrerte om TV-seere – diskuterte korona, konspirasjonsteorier og høyesterett

Natt til fredag skulle Donald Trump og Biden møttes til sin andre debatt. På grunn av presidentens smitte ble debatten avlyst, og i stedet konkurrerte kandidatene om TV-seere i hvert sitt direktesendte velgermøte.

Husker ikke negativ test

I Miami innledet programleder Savannah Guthrie med flere spørsmål om presidentens helse. Trump svarte at han «føler seg bra» etter koronasmitten.

– Jeg har ingen problem med lungene, forsikret presidenten.

Trump klarte derimot ikke å gi et tydelig svar når han sist testet negativt før han fikk påvist koronasmitte.

Trump tok spørsmål fra velgere i Miami. Foto: Evan Vucci/AP Photo

– Det er mulig jeg gjorde det, det er mulig jeg ikke gjorde det, svarte presidenten på spørsmål om han tok en koronatest samme dag som den første debatten mot Demokratenes presidentkandidat Joe Biden. Trump testet positivt to dager etter debatten.

Presidenten påpekte at han tester seg svært ofte, og at det kan være vanskelig å huske nøyaktig hvor mange ganger han må testes.

Han forsvarte videre sitt eget forhold til smittevern.

– Jeg er president, jeg kan ikke gjemme meg i kjelleren. Jeg må gå ut og møte folk, la presidenten til.

Krass kritikk

I Philadelphia ble Biden spurt om hva han ville gjort annerledes dersom han var president under koronautbruddet.

Demokraten sa det er «en presidents ansvar å lede», og at Trump «ikke gjorde det» etter at pandemien brøt ut og rammet USA.

– Amerikanere får ikke panikk. Han fikk panikk, sa Biden på scenen i Philadelphia.

Biden konkurrerte med Trump om TV-seere fra Philadelphia. Foto: Carolyn Kaster/AP Photo

Videre anklaget Biden Trump for å ha viet for mye oppmerksomhet til aksjemarkedet, mens han underspilte hvordan viruset sprer seg og dermed truet både helsa og lommeboka til amerikanere.

I Miami forsvarte Trump håndteringen, og understreket at «kuren ikke kan være verre enn problemet».

– Jeg visste at viruset var en stor trussel. Samtidig ville jeg ikke skape panikk, sier Trump.

Fordømmer ikke konspirasjonsteori

Trump ble presset av NBCs moderator Savannah Guthrie til å fordømme hvit overmakt-grupper, noe han ikke gjorde da han ble oppfordret til det under presidentdebatten mot Joe Biden like før månedsskiftet.

– Jeg har fordømt hvit overmakt i årevis, sa Trump.

Han ville imidlertid ikke fordømme QAnon-konspirasjonsteorien, som hevder at Demokratene og regjeringen er satanistiske pedofile som Trump arbeider for å bekjempe.

– Jeg vet ingenting om QAnon, svarte Trump. Dette til tross for at han flere ganger tidligere har blitt spurt om den.

– Jeg kjenner til at de er mot pedofili og kjemper mot det. Jeg kjenner derimot til Antifa og det radikale venstre, og hvor voldelige og ondskapsfulle de er, la presidenten til.

Også Trumps Twitter-aktivitet kom i søkelyset. Tirsdag retwitret presidenten en artikkel som hevder at Obama-administrasjonen, inkludert Biden, fikk amerikanske spesialsoldater drept og at den offisielle historien om Osama bin Ladens død var en bløff.

– Det var en retweet, jeg bare deler den. Folk kan avgjøre selv, sa Trump. Programleder Guthrie hadde vanskelig for å akseptere forsvaret.

– Jeg skjønner det ikke. Du er presidenten. Du er ikke noen sin gale onkel som bare kan retwitre alt mulig, sa Guthrie.

Grillet om reform og selvangivelse

Samtidig ble Biden grillet om sin rolle i justisreformen fra 1994. Reformen, som demokraten var med på å forfatte, har blitt sterkt kritisert for å disproporsjonalt gå ut over minoriteter, og bidra til at disse er overrepresentert i amerikanske fengsler.

Biden innrømmet at den 26 år gamle reformen var en feil, og påpeker at ting har «endret seg drastisk» siden den gang.

– Men ja, det var en tabbe, sier Biden.

I Miami ble presidentens personlige økonomi et tema. New York Times hevder å ha fått tak i presidentens selvangivelse, som blant annet skal vise at Trump har en gjeld på 421 millioner dollar. Hvem presidenten skylder penger er derimot ikke klart.

– Det er en veldig liten del av min samlede formue, forsikrer Trump, og virker dermed å bekrefte at opplysningene til New York Times stemmer.

Presidenten sier videre at han ikke skylder penger til Russland, men at han «trolig» har gjeldt til utenlandske banker.

Unnvikende om høyesterett

Trumps nominasjon av Amy Coney Barrett til høyesterett har satt domstolen på agendaen under valgkampen. Demokratene frykter at Barrett vil bidra til å fjerne abortlovgivning dersom hun skulle bli innsatt.

Trump ønsket ikke å dele sitt syn i abortsaken. Presidenten frykter han vil kunne anklages for å påvirke Barrett i spørsmålet.

– Jeg vil at en enestående jurist skal avgjøre det, og det er derfor jeg valgte henne. Jeg tror hun kommer til å fatte en utmerket avgjørelse, sa Trump.

Dersom Barrett skulle bli nominert, ønsker flere demokrater å svare med å utvide antallet dommere i høyesterett. Forslaget er kontroversielt, og Biden har så langt vært svært unnvikende rundt sitt syn på saken. Heller ikke natt til fredag ga demokraten et entydig svar.

Biden sa at han «ikke er en tilhenger» av å utvide domstolen, men fordømte videre hvordan republikanerne har gått fram for å få Barrett godkjent før valget. Han lovet å gi et tydelig svar før valget, men først etter at Barretts nominasjon er ferdig behandlet i Senatet.