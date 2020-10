Tegnell peker ut verstinglandene i Europa

– Vi ser en andre bølge, sier Sveriges statsepidemolog Anders Tegnell ifølge Aftonbladet om koronaviruset.

Ifølge Tegnell har Nederland, Tyskland, Frankrike, Spania og Danmark størst smittespredning.

– Mye taler for at det blir en rekorduke internasjonalt. Ingenting taler for at dette vil roe seg, sier han.

Det går mot en mørk høst i Europa. Tyskland, Tsjekkia, Italia og Polen har registrert rekordhøy smitte det siste døgnet.

Tegnell mener at Frankrike, Spania og Nederland opplever en andre bølge.

Smitterekorder

At det settes smitterekorder i en rekke europeiske land, gjør ekspertene bekymret for at viruset kan komme ut av kontroll i Europa.

Danmark rapporterte torsdag om 430 nye smittetilfeller, dagen etter at 492 smittetilfeller ble registrert.

Onsdag erklærte Frankrike at det innføres nasjonal helsekrisetilstand igjen fra lørdag på grunn av økende smittetall. Torsdag passerte landet for første gang grensen på 30.000 nye tilfeller på ett døgn.

Britiske helsemyndigheter har varslet om 18.980 registrerte smittetilfeller og 138 koronarelaterte dødsfall det siste døgnet. De høye smittetallene kommer samtidig med at britene har innført nye, strenge tiltak denne uken.

Sprer seg innendørs

Lederen av Verdens helseorganisasjons Europa-avdeling, legen Hans Kluge, sier europeiske myndigheter må være kompromissløse i møtet med smitterekordene. Han sier smitten først og fremst sprer seg innendørs i hjemmene og der smitteverntiltakene ikke følges.

– Tiltakene skal hjelpe oss med å holde oss foran kurven, og til å flate den ut, så klart. Det er derfor opp til oss å akseptere dem mens de fortsatt er relativt enkle å følge, sier Kluge.

Tyskland innførte onsdag nye tiltak, som økt munnbind-krav, stengetider for barer og innstramming av hvor mange som kan samles sosialt.

I Sverige økte smittetallene med 1.075 torsdag, og det ble meldt om tre nye dødsfall. Den svenske koronastrategien fikk torsdag krass kritikk i et leserinnlegg fra 80 forskere i legetidsskriftet The Lancet. Forskerne advarer sterkt mot å tro på flokkimmunitet.

– Den svenske strategien har ikke ført til annet enn død og fordervelse. Og denne situasjonen er ikke blitt beskrevet på en ærlig måte til den svenske befolkningen eller resten av verden, skriver forskeren Zoë Hyde på Twitter.

(TV 2/NTB)