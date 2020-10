Innreiserestriksjonene mykes opp – flere kan få besøk av familie fra utlandet

Regjeringen lemper på reglene for innreise til Norge. Fra og med neste uke kan flere familiemedlemmer som er bosatt i utlandet, besøke slektninger i Norge.

Forskriftsendringene trer i kraft onsdag 21. oktober, skriver VG.

– Jeg håper dette blir tidlig julegave for alle dem som har savnet sine kjære. Mange barn har tatt kontakt og bedt om at besteforeldrene deres kan komme til Norge, sier statsminister Erna Solberg (H).

Justisminister Monica Mæland (H) understreker at karantenereglene fremdeles gjelder, og at det er viktig at de som kommer på besøk, følger de norske smittevernreglene.

– Dersom smittesituasjonen tillater det, vil det også fremover gradvis åpnes opp for innreise for nye grupper utlendinger som i en normalsituasjon fyller vilkårene for innreise til Norge, sier Mæland.

Unntak fra innreiserestriksjonene vil gjelde for følgende utlendingsgrupper:

* Barn og stebarn over 21 år til person bosatt i Norge.

* Foreldre og steforeldre til barn over 21 år bosatt i Norge.

* Besteforeldre og stebesteforeldre til person bosatt i Norge.

* Barnebarn og stebarnebarn til person bosatt i Norge.

* Etablerte kjæresters barn.

* Ektefelle, registrert partner, samboer og barn til norsk borger som er bosatt i utlandet, og som reiser på besøk til Norge sammen med den norske borgeren.

* EØS-borgere og deres familiemedlemmer bosatt i tredjeland.

(©NTB)