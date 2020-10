Carlsen vant etter Norway Chess etter «uforståelig tabbe»

Alireza Firouzja-Magnus Carlsen 0-3

På nest siste dag av Norway Chess møttes nummer henholdsvis én og to i turneringen: Magnus Carlsen og den 17 år gamle kometen Alireza Firouzja.

Ettersom Carlsen hadde ett poeng å gå på, ville han være sikret turneringsseieren med seier i langsjakkpartiet. Det klarte han med svarte brikker.

Langsjakk-partiet så hele veien ut til å ende med remis. Også i sluttspillet, men da gjorde Firouzja et svært overraskende trekk som ledet til at Carlsen vant partiet – og turneringen.

Presset ble for stort for 17 år gamle Alireza Firouzja. Foto: Carina Johansen

– Det er en uforståelig tabbe, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer – like etter at ekspertene hadde uttalt at Firouzja hadde full kontroll.

– Han satt og skalv

Carlsen oppfattet en nervøs Firouzja, som var svært presset på tid, før det skjebnesvangre tabbetrekket.

– Han spilte åpenbart på remis etter hvert. Det var også tydelig at han var veldig nervøs, man så det på tidsbruken. Men selvfølgelig, han har ikke vært i den situasjonen før. Selv om jeg er smånervøs selv, er det mye vanskeligere for ham, sier 29-åringen til TV 2 – og sikter til at hans tolv år yngre konkurrent har langt mindre erfaring fra slike situasjoner.

Carlsen var lenge nesten en time foran Firouzja på tid.

– Jeg må si at jeg ikke var veldig optimistisk. Det som ga meg optimisme, var hans nervøsitet og tidsbruk, sier han.

– Det var flaks. Han satt og ristet så mye på hodet og var tydelig så ukomfortabel. Problemet var at han satt og skalv, ikke sant? Jeg tror, for å være helt ærlig, at det var litt tilfeldig hvor kongen hans endte opp, vurderer Carlsen.

– Du tror ikke at han visste at det egentlig var remis i bondesluttspillet hele veien?

– Jo, jeg tror han visste det, men at han blir usikker og tenker «hva hvis jeg venter der, så går jeg en vei».

– Angrer veldig

Etter åpningen hadde ikke Carlsen troen på seier i langsjakkpartiet.

– Jeg må si at jeg angrer veldig på åpningsvalget mitt her. De stillingene vi får her er bittelitt bedre for hvit, men i prinsippet er det ekstremt remisaktig, medga 29-åringen i «skrifteboksen» etter tolv trekk.

Slik så brettet ut etter tolv trekk, da Magnus Carlsen entret skrifteboksen. Foto: TV 2.

Der har stjernespillerne forklart valgene sine underveis i Norway Chess-partiene.

– Jeg hadde håpet at han ikke skulle gå for akkurat det her. Det blir ikke så veldig spennende og lite sjanser for å spille for seier. Så «erh», ikke så veldig fornøyd, fortsatte han.

Ekspertene var tydelige i tolkningen av Carlsens utspill: Han var offensiv, og ute etter å avgjøre Norway Chess der og da.

– Hvis målsettingen var å vinne med sort, så var ikke dette, slik det ble, et veldig vellykket åpningsvalg. Men det kan fortsatt være et godt valg hvis utgangspunktet er ikke å tape og beholde førsteplassen, sa Hans Olav Lahlum.

Gikk i Carlsen-felle

Sent i partiet åpnet mulighetene seg for Carlsen. Da var han nesten en time foran på tid, og hadde satt en felle slik at hans iranske motstander skulle ofre tårnene.

– Dette kan ha avgjort Norway Chess! Alireza hopper rett inn i Magnus' felle, og ønsket desperat å bli kvitt tårnet. Nå er det veldig spennende muligheter i stillingen for Magnus, kommenterte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Carlsens seierssjanser skjøt i været, ifølge sjakkcomputeren. Den ga ham 48 prosent i vinnersjanse mot 22 før Firouzja ofret tårnet.

Så gjorde Firouzja den skjebnesvangre feilen.

På avslutningsdagen skal Magnus Carlsen opp mot Levon Aronjan. Alireza Firouzja skal møte Jan-Krzysztof Duda. Både Carlsen og Firouzja spiller med hvite brikker i turneringens siste parti, noe du kan se på TV 2 Sport 2 eller Sumo fra kl. 16.30 fredag.