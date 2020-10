Skal danse mot rasisme – får hjelp av kjent artist

I denne ukens Skal vi danse-sending er det kjendisene selv som får ta regi på dansen. Alle parene skal danse showdans og Nate Kahungu (24) og Helene Spilling (24) ønsker å sette fokus på et tema de mener er viktig - rasisme.

Nate Kahungu og Helene Spilling ser frem til å danse igjen denne uken. Foto: Espen Solli / Tv 2

– Først og fremst vil vi vise at kampen mot rasisme ikke er over. Mange tror det bare har vært en døgnflue og bare noen demonstrasjoner her og der så er man ferdig med det. Men slik er det absolutt ikke, sier Nate til God kveld Norge.

Han mener at kampen mot rasisme må tas helt til rasismen er ferdig.

– Spesielt i Norge hvor mange mener at rasisme ikke finnes, forteller han.

Fikk kjenne rasisme på nært hold

Derfor tar de med seg budskapet om at «Black lives matter» til dansegulvet i denne ukens Skal vi danse.

– Vi danser til «Ghettoparasitt», forteller Spilling og fortsetter:

– Jeg føler vi viser frustrasjon og sinne i dansen vår, så jeg føler budskapet skal komme tydelig frem.

I starten av Skal vi danse-sesongen opplevde Nate og Helene å motta flere rasistiske meldinger. Spilling ble blant annet fortalt at hun var en forræder for sin rase.

– Jeg fikk spørsmål om jeg var seriøs og at jeg var en «traitor» for min rase og kultur og at jeg måtte være sammen med noen som er hvite. Jeg var hvit søppel. Det var veldig ubehagelig, sa Spilling til God kveld Norge tidligere i høst.

Nå har det ikke kommet like mange kommentarer, men det er fortsatt noen meldinger som tikker inn.

– Det er folk som bare vil være drittsekker, men det er for det meste positivitet som vi får, sier Nate.

Får hjelp av Hkeem

Nate og Helene har fått hjelp av rapper Abdulhakim «Hkeem» Hassane (23) til å synge låta si «Ghettoparasitt» i studio mens de danser under livesendingen.

Hkeem skal opptre med låta si «Ghettoparasitt» under dansen. Foto: Braastad, Audun

– Da Nate spurte meg om jeg ville bli med å synge, ville jeg selvfølgelig stille opp, sier Hkeem til God kveld Norge.

Han synes det blir fint, og at det er viktig at Nate og Helene ønsker å rette fokuset mot rasisme i dansen sin.

– Det er jo dessverre fortsatt en kamp, og et viktig tema å sette fokus på. Så tommel opp til TV 2 og Skal vi danse, sier han.

Selv tror han at det blir bra å få fremført låta si, og håper han kan bidra positivt til Nate og Helene sin showdans.

Tilbake etter stemmetrøbbel

Danseparet røk egentlig ut etter en danseduell sist uke, men det viste seg at det hadde oppstått stemmeproblemer. Derfor ble Nate og Helene hentet inn igjen til programmet. Det er de utrolig glade for.

– Det er surrealistisk for å være helt ærlig. Vi satt utenfor etter sendingen i en halvtime og Helene bare satt å gråt. Men så kom vi tilbake og det er en utrolig rar følelse, men en utrolig deilig følelse, sier Kahungu.

Det var ekstra kjipt å først ryke ut forrige uke ettersom de hadde planlagt og gledet seg utrolig mye til denne dansen som de nå skal få gjennomføre.

– Vi er veldig takknemlige, sier han.

Spilling forteller at hun ble sur etter de kommentarene danseparet fikk i starten av sesongen. Det gjør denne dansen ekstra spesiell for henne.

– Jeg merker at jeg står ved siden av han i denne dansen her og prøver å være en support. Jeg føler meg beæret som får lov til å være med på denne dansen, sier Spilling og legger til:

– Jeg synes det er veldig fint at vi får vise at vi kan være sammen uansett hudfarge, religion eller hva enn det skulle være, avslutter hun.