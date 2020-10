– Skån disse barna

I Frankrike risikerer man fem års fengsel dersom man eksponerer barn under 16 år på internett mot barnets vilje. Barneombudet sier at man trenger et tydeligere regelverk også i Norge.

Ifølge ny fransk lovgivning må foreldre nå søke hos lokale myndigheter dersom de ønsker å eksponere barn under 16 år på sosiale medier.

Et brudd på regelverket kan gi fem år i fengsel.

– Det vi skal lære av Frankrike er at de setter tydelige grenser i regelverket Men så mener vi også at vi ikke nødvendigvis bør ha de samme reglene her i Norge, sier seniorrådgiver i Barneombudet, Kjersti Botnan Larsen.

Journalist og samfunnsdebattant Morten Hegseth mener at foreldre bør unngå å eksponere barna sine.

– Jeg mener at foreldre ikke skal tjene penger på barna sine. Foreldre må forstå at barn ikke er Chanel-vesker, barn er ikke noe man skal smykke seg med.

– Vi må rydde opp

Botnan Larsen sier at det norske regelverket rundt markedsføring på sosiale medier er vanskelig å forstå seg på.

– Vi kan ikke sitte å se på at det finnes et regelverk som selv vi jurister ikke klarer å navigere oss i. Hvem forstår seg på hvilke regler som gjelder om man driver med markedsføring på Youtube eller Instagram, spør Botnan Larsen retorisk.

Hun sier videre at regjeringen bør nedsette et utvalg som ser nærmere på regelverket, samtidig at det på kort sikt bør tas stilling til hva som er greit med det regelverket vi har nå.

Hegseth mener at foreldrene selv også bør ta ansvar.

– Vi har snakket mye om influenserkultur og barn, men situasjonen blir likevel ikke bedre. Barna popper ut, og en uke senere så er de med mamma og pappa på jobb, sier samfunnsdebattanten.

Han mener at det bør være en aldersgrense for når barn kan eksponeres kommersielt på internett.

– Man må for all del dele bilder av barna sine, men når man begynner å tjene penger på det, så begynner det å bli farlig – og ganske så harry, sier Hegseth.

– Foreldrene bør skremmes

Hegseth sier imidlertid det finnes mye som er bra med influenserkulturen, blant annet at barna får en egen plattform hvor de kan vise frem ferdighetene sine.

– Problemet er at det er en grådighetskultur rundt det, og en kjerne som ikke er særlig positiv for barn å stå i. For Guds skyld, skån disse barna. De trenger ikke å være en del av det.

Han sier imidlertid at fem års fengselsstraff for et brudd på en «influenserlov» kanskje blir i det strengeste laget.

– Det blir tomt på Costume Awards om man innfører en sånn regel. Men mange sniker seg unna og hevder at de ikke legger ut sponset innhold, og så gjør de egentlig det. Om man har tydelige regler som folk blir redde for, så slutter man med det. Det bør være noe som skremmer folk fra å gjøre dette, sier samfunnsdebattanten.

–Men bør det straffes med fengselsstraff?

– Jeg vet ikke om jeg skal gå så langt, men man bør i hvert fall gi noen kraftige bøter!

Influensermamma

Janne Talling er moren til influenserne Stina og Carina Talling, som begge har titusenvis av abonnenter på Youtube.

Selv har Talling tatt del i flere av sine døtres videoer, og hun har også en instagramprofil dedikert til alle som vil følge henne som moren til influenserdøtrene.

– Min erfaring er at det ikke er så stor grunn til å bekymre seg for disse barna. Jeg synes at influensernettverket er en fantastisk mulighet for dem.

Hun sier imidlertid at barna har måttet tåle ubehagelige kommentarer.

– De negative opplevelsene handler om det at man blir en kjent og offentlig person. Da kan det komme hatmeldinger i kommentarfeltet. Vi ble tidlig enige om at dette ikke var noe å lese, og i hvert fall ikke noe å bry seg om, sier influensermoren.

Talling vil heller ikke stå i veien for at kommersielle aktører tilnærmer seg døtrene.

– Jeg ser på det sånn at dette er en jobb og en inntektsmulighet for mine barn. Og når jeg selv er med, så er det i deres regi.

– Barnearbeid

Dersom de franske barna selv tjener penger på influenservirksomhet, vil også disse inntektene bli plassert på en sperret konto, som barna får tilgang til når de blir 16 år gamle.

– Barnearbeid er forbudt i Frankrike, men loven har unntak, og internettet er et av dem, sa Bruno Studer, parlamentspolitikeren som fremmet lovforslaget.

Den nye loven mot «utnyttelse av bilder av barn på nettplattformer» ble enstemmig vedtatt i det franske parlamentet 6. oktober.