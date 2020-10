Meldinger om at angrepene på hovedstaden i Nagorno-Karabakh er gjenopptatt

Regionhovedstaden Stepanakert har vært skånet for angrep siden Armenia og Aserbajdsjan inngikk en våpenhvileavtale i Moskva forrige uke, til tross for at kampene har fortsatt ved frontlinjen. Torsdag meldes det om flere eksplosjoner i byen.

Nødetatene i den armenskkontrollerte separatistregionen melder at sivile mål i Stepanakert er blitt beskutt. En AFP-journalist som er i byen, melder om ni kraftige eksplosjoner, og sier at det stiger opp røyk fra boligområdene i utkanten av byen.

Dette er de første bekreftede angrepene på Stepanakert siden våpenhvilen ble inngått i Moskva for snart en uke siden. Byen har vært under granatild flere ganger siden konflikten eskalerte og det brøt ut kamper i slutten av september.

Til tross for at situasjonen i hovedstaden har vært rolig, har kampene fortsatt på frontlinjen. Onsdag erkjente armenske myndigheter for første gang at de har tapt territorier til aserbajdsjanske styrker. Ifølge Aserbajdsjan har landet tatt kontroll over åtte landsbyer og områder som har vært under armensk kontroll siden 1994.

Stepanakert og resten av Nagorno-Karabakh ligger formelt i Aserbajdsjan, men har en armensk befolkning og er styrt av armenske separatister. Regionen har vært omstridt siden tidlig på 90-tallet.

Begge parter i konflikten anklager hverandre for å ha angrepet sivile mål og for å ha startet kamphandlingene. Det er meldt om flere hundre drepte, mange av dem sivile.

