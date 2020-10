Spesiell sesongoppladning: – Det har oppstått noen kleine situasjoner

Lørdag sesongåpner ni norske alpintjenter med storslalåm fra Sölden på TV 2 – i en bakke der vi har hatt minst to jenter innenfor topp ti de siste tre sesongene.

Landslaget lever nå i isolasjon i Østerrike, med unntak av treningsturer på breen i Sölden.

– Jeg begynner å bli smålei av å varme opp med munnbind, smiler Thea Stjernesund til TV 2, og legger til:

– Men det har jeg en følelse på at vi bare må venne oss til.

Det norske laget følger strenge smittevernregler på reise, men rapporterer at det meste forløper seg nokså normalt på trening i bakken. I heisen går det dog ikke alltid like smidig.

– Det har oppstått noen kleine situasjoner, vedgår Kristina Riis-Johannessen:

– Når du står alene i t-kroken, noen prøver å hive seg med, og du må si «nei!» «neinei!». Det er alltid litt pinlig.

Stjernesund er enig:

– Det har vært det rareste å venne seg til. Å avvise utøvere fra andre nasjoner i heisen. Men det er det verdt akkurat nå.

– Hvordan reagerer utøverne når de blir avvist?

– Jeg føler meg alltid litt dum på heisen, og jeg vil tro de andre utøverne står igjen og føler på det samme, sier Johannessen.

«Elsk-hat-forhold»

Det er knyttet ekstra spenning og nerver til verdenscupåpningen i Sölden. På lørdag får jentene for første gang svar på hvor godt treningsarbeidet har vært – i den ekstremt seige og bratte bakken på Rettenbach-breen.

Nina Haver-Løseth la opp i mars, og skal denne vinteren jobbe som alpintekspert for både TV 2 og NRK. Hun forteller at de fleste har et elsk/hat-forhold til Sölden.

EKSPERT: Nina Haver-Løseth har 14 års erfaring som toppalpinist, men ga seg i mars. Denne vinteren skal hun jobbe som alpintekspert for både TV 2 og NRK. Foto: Poppe, Cornelius

– Og jeg var defintivt ikke på elsk-siden. Sölden var min akilleshæl gjennom hele karrieren. Heldigvis har mange av de norske jentene knekt koden, sier hun med et smil.

De to beste norske fra rennet i fjor er delt i spørsmålet.

– Det har vært mye hat, men i fjor gikk det kjempebra, så nå vipper det mer mot elsk. Det blir spennende å se hvor pilen peker etter helgen, sier Mina Fürst Holtmann, som ble nummer fire i fjorårets utgave.

Maria Tviberg er også positiv:

– Jeg må si elsk. Jeg trives i bratte heng og når du må gå fra heng til flatt, forteller bergenseren som kjørte seg opp til en råsterk sjetteplass i fjor.

Konkurrent hyller de norske jentene

Nedtellingen har begynt, alle nasjonene har gått inn i konkurransebobla, men likevel tar en konkurrent seg tid til å kaste en spådom over de norske jentene denne sesongen.

IMPONERT: Slovenske Meta Hrovat har trent litt med de norske jentene i sommer. Hennes beste resultat i verdenscupen er to tredjeplasser i storslalåm. Foto: Michal Cizek

– De har en utrolig dynamikk, og hver eneste én av dem er fantastisk gode på ski. Jeg ser masse på dem for å lære. De kjører med kraft og selvtillit, og jeg tror de blir raske i år, spår slovenske Meta Hrovat overfor TV 2.

Om spådommen slår til ser du på TV 2 og TV 2 Sumo førstkommende lørdag fra 09.45.