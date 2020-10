Legger inn protest etter denne feilen

Se situasjonen øverst. Bilder fra Direktesport.

Fyllingen hadde onsdag grepet om seieren i Stavanger. Med rundt 90 sekunder igjen på klokken, ledet de med to mål.

Viking klarte å utligne. Da ballen krysset mållinjen, gjenstod det ti sekunder av kampen. Ifølge Bergensavisen (BA), som omtalte saken først, la Fyllingens trener inn timeout-kortet like etter baklengsmålet.

Uret ble imidlertid ikke stoppet før det gjenstod tre sekunder, som gjorde at Fyllingen bare hadde noen fattige sekunder på seg til å presse inn vinnermålet. Kaoset kulminerte i at Viking hadde én spiller for mye på banen etter timeouten. Og gjestene fra Bergens forsøk på et dramatisk vinnermål var forgjeves.

– En risiko

Etterpå gikk en tilsynelatende sint Fyllingen-trener Fredrik Ruud rett bort til dommerteamet for å dele sin mening.

Dagen derpå har Fyllingen bestemt seg for å legge inn en formell protest.

– Vi protesterer på den feilen som ble gjort i sluttsekundene, hvor de hadde én spiller for mye på banen. Vi kommer til å sende den inn i løpet av kvelden eller morgendagen, sier daglig leder i Fyllingen, Vidar Gjesdal, til TV 2.

Skulle de få medhold, er det ikke dernest sagt at utfallet vil bli som ønsket.

– Hvis det blir omkamp, kan vi reise ned og tape den kampen. Vi har det ene poenget, og det er en risiko man løper. Det viste seg i går at det var en tøff bortekamp. Men vi mener at den feilen som ble gjort er noe vi må reagere på, og som burde vært løst av kampens delegat og dommerne. Om vi har en god sak eller ikke, må domskomiteen avgjøre, understreker Gjesdal.

– Ikke kampavgjørende

Leder i sanksjonskomiteen i Norges Håndballforbund (NHF), Einar Sparboe Lysnes, forklarer at protesten vil bli behandlet av påtalenemda i forbundet før den eventuelt ender hos dem.

Overfor BA uttaler Fyllingen-trener Fredrik Ruud at feilen kan ha vært kampavgjørende, til tross for at de hadde svært få sekunder på seg til å få inn et vinnermål.

Vikings styreleder er uenig.

«Det ble gjort en menneskelig feil etter timeout tre sekunder før slutt. Hendelsen er ikke matchavgjørende. Vi mener protest er unødvendig, og håper med tanke på fair play at resultatene blir stående. For øvrig avventer vi behandling av protesten i domsutvalget i NHF, og vil respektere Deres avgjørelse», skriver Tor Henrik Knutsen i en melding til BA.

Fyllingen ligger på åttendeplass i Rema 1000-ligaen etter åtte serierunder. Viking er tre poeng bak på ellevteplass.