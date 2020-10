UD: Norge nekter fire russere adgang til Norge etter data-angrep

Fire russiske GRU-agenter som i 2018 ble ettersøkt med navn og bilde av FBI for blant annet å gjennomføre dataangrep via trådløse nettverk, er nektet adgang til Norge, opplyser Utenriksdepartementet til VG.

Alexei Morenets, Jevgenij Serebriakov, Oleg Sotnikov og Alexei Minin ble i april 2018 tatt på fersk gjerning av offiserer fra den nederlandske militære etterretnings- og sikkerhetstjenesten MIVD da de skulle logge seg inn på det trådløse nettverket til OPCW, organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.

OPCW etterforsket på dette tidspunktet novitsjok-angrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia i Salisbury.

Skjult under en jakke på hattehyllen i en leiebil utenfor Marriot Hotel i Haag hadde nederlenderne funnet en antenne.

De russiske hackerne ble tatt på fersk gjerning. Foto: AFP/NTB

Bak i bilen lå det elektronisk utstyr som skulle brukes i hackingen.

De fire etterretningsagentene ble umiddelbart utvist etter avsløringen.

Innreiseforbud

30. juli sluttet Norge seg til en konkret straffereaksjon fra EU mot de fire russerne, skriver VG.

I tillegg ble to kinesere, samt tre institusjoner fra Russland, Nord-Korea og Kina straffet.

– Personene som omfattes er ilagt innreiseforbud til Norge og EU. Vi arbeider også med å få på plass lovgivning for å fryse deres økonomiske midler, opplyser statssekretær Audun Halvorsen i UD.

Det amerikanske justisdepartementet opplyste i oktober 2018 at de fire var blant syv russere som var tiltalt for å ha stått bak dataangrep mot et atomenergiselskap i delstaten Pennsylvania, OPCW, Verdens antidopingbyrå (WADA), USADA og FIFA.

Videre i tiltalen het det at hackingen som regel ble gjennomført fra avstand, men at hackerne også gjennomførte operasjoner på stedet når dette ikke lyktes. Ifølge påtalemyndigheten reiste GRU-agentene med sofistikert utstyr for å gjennomføre angrep via trådløse nettverk.