Anna Rasmussen avslørte gravidnyhet

Anna Rasmussen (24) var 15 år da hun slo gjennom på bloggtoppen i Norge med bloggen «Mammaen til Michelle», hvor hun skrev om tilværelsen som ung mor.

Gladnyhet

Siden da har flere barn kommet til, og hun har nå Michelle på 9 år, William på 5 og Lucas 4 år. Sistnevnte er med hennes nåværende ektemann, Jan Lossius (27).

Nå kan den lille familien glede seg over enda et nytt familiemedlem.

– Vi er såå glad for å endelig kunne dele dette! Vi har et lite hjerte som slår, og til våren blir vi en familie på seks, skriver hun på Instagram.

Bar på hemmelighet

Da God kveld Norge møtte bloggeren i fjor, kunne hun nemlig avsløre en hemmelighet hun hadde holdt for seg selv i ett år.

Midt i bryllupsplanlegging og kaos, oppdaget hun nemlig at hun skulle ha barn igjen.

– Jeg ble glad, samtidig som jeg visste at det ikke var rett der og da, sier Rasmussen.

Den gangen valgte hun derfor å ta abort.

– Jeg skulle ønske at jeg på en måte ikke hadde gjort det. Det som er vanskelig nå, er at jeg har vært så veldig åpen om at jeg har kjempelyst på en til. Og nå får hele verden vite at jeg har valgt ett vekk, sa Rasmussen den gang.

Mistet to ganger

Rasmussen har prøvd å bli gravid mange ganger, men uten hell.

«Jeg ønsker sårt å få en positiv graviditetstest snart, men en som varer hele svangerskapet ut denne gangen. Jeg er så lei av å bli skuffet gang på gang når det går galt», skrev hun i et innlegg på bloggen.

Det siste tiden har hun opplevd å miste, to ganger. To spontanaborter, og en «falsk» graviditet, som føltes som å miste på ny.

– Når man er så håpefulle og kun har ett ønske, så gjør det veldig vondt å se dette bli borte fra en dag til en annen, skrev hun til God kveld Norge den gangen.

Nå kan imidlertid 24-åringen glede seg over en datter eller sønn til.

God kveld Norge har prøvd å komme i kontakt med Rasmussen uten hell.