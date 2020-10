Jaget tyver med farens pumpehagle

SKAVLAN (TV 2): Politiet kom ikke da en ung Bård Tufte Johansen ringte for å melde om innbrudd. Løsningen ble en skinnfrakk og en pumpehagle fra USA.

25 år etter gjennombruddet som komiker, har Bård Tufte Johansen (51) måttet legge om stilen. Både for at humoren passer med forventningene til ham som avsender, men også fordi publikum har gitt klar respons på at statusen har endret seg.

– På et tidspunkt kom det veldig tydelig fram at vi ikke lenger var gutta bakerst i klasserommet, men vi ble oppfattet som læreren som kjeftet på elevene, sier han i helgens Skavlan.

Sammen med kollega Atle Antonsen har han nå fordypet seg i det klare fellestrekket han ser hos de fleste menn på deres alder: Behovet for å øse av sin opparbeidede kunnskap og erfaring, og dermed gi råd.

Det har resultert i både bok og showet «12 gode råd – fra to menn med lav utdanning», som nå er i gang med turné.

BOKAKUTELLE: Bård Tufte Johansen og Atle Antonsen har skrevet bok der de gir råd om alt mulig. Mansplaining er også temaet for et show de skal spille hele høsten. Foto: Berit Roald

Som på showet er formålet til komikerduoens ferske bok «Bård og Atles gode råd om absolutt alt» å gi råd, men også en metodisk gjennomgang av hvordan man gir dem uten å virke arrogant. Det kan være vanskelig for en mann i voksen alder.

– Det man ikke vil gjøre er mansplaining, sier Bård Tufte Johansen.

– Elendig beslutning

Bård Tufte Johansen beskriver om seg selv at han ikke var en type som trengte råd for «ta det med ro og slappe av» i ungdommen.

Som ung var han selvsikker og uredd, ifølge han selv. Motet kom til klart uttrykk da han en kveld var vitne til et innbrudd, etter at han var ferdig på videregående skole.

Først trodde han selv at han kom til å bli offer for tyveri.

– Jeg var hjemme alene, mor og far var i USA. Så hørte jeg lyder oppe i overetasjen. Også ropte jeg «Hallo!». Også hørte jeg tassing. Jeg låste døra, og da tenkte jeg jo: «De kan jo være inne».

– Tok med meg skinnfrakk og pumpehagle

Tufte Johansen ringte politiet og ba dem om å komme, uten hell. Muligens var det på grunn av at henvendelsen ble oppfattet useriøst grunnet stemmeskifte, tror han.

Komikeren tok saken i egne hender, med hjelp av farens hagle.

– Faren min hadde skaffa seg en pumpehagle etter at han var i USA på 60-tallet. Jeg klarerte rom for rom med pumpehagla i hendene. Etter å ha klarert huset pustet jeg lettet ut, og så skrudde jeg av alle lysene for å se ut, forteller han.

Fra et helt mørkt hus, kunne han se aktivitet hos naboen.

– Da så jeg tyvene brøt seg inn i bilen til naboen. Da tok jeg med meg en skinnfrakk og pumpehagle. Også stilte jeg meg akkurat i enden av gatelyset, som på film, slik at man bare ser konturen. Da tyvene kom gående med et stereoanlegg, stod jeg med pumpehagla og sa: «Hallo! Ikke kom inn i denne gata her, og sett det fra dere!» Og da slapp de stereoanlegget og løp.

Twist-pose i belønning

Den dramatiske episoden tok slutt og tyvene stakk. Etter en såpass heroisk handling, hadde han forventa heder og ære fra naboene som nesten mistet stereoanlegget sitt. Belønningen han fikk var ikke det han hadde håpet på.

– Men den triste slutten: Vet du hva jeg fikk av naboen? En pose twist!