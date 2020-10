Kamala Harris avlyser reiser etter koronasmitte i staben

Demokratenes visepresidentkandidat avlyser alle reiser fram til søndag etter at to stabsmedlemmer er koronasmittet.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden skal ikke ha hatt kontakt med noen av de smittede. Biden og Harris tilbrakte imidlertid flere timer sammen i Arizona 8. oktober.

Visepresidentkandidat Harris skulle etter planen reise til North Carolina på torsdag, der hun skulle delta på arrangementer for å oppmuntre til forhåndsstemming.

Etter at to personer med tilknytning til Harris' stab testet positivt for koronaviruset, har senatoren avlyst alle reiser fram til søndag.

En av de smittede er et medlem av besetningen om bord i et fly Harris benytter. Den andre er Harris' kommunikasjonssjef Liz Allen, skriver CNN.

Harris har ikke vært i det US Centers for Disease Control and Prevention definerer som en nærkontakt, sier Bidens kampanjeleder Jen O'Malley Dillon i en uttalelse.

– Ingen av disse to har vært i kontakt med visepresident Biden, senator Harris eller noen andre ansatte siden de testet positivt eller 48 timer før de positive testresultatene, sier O'Malley Dillon.

Kamala Harris har blitt testet for koronaviruset to ganger siden 8. oktober, og testet negativt begge ganger.