«Anne» (24): – Han ba meg ta farvel med min to år gamle datter

I retten fredag fortalte kvinnen om en lang rekke episoder der den tiltalte 27-åringen skal ha utsatt henne for vold, trusler, seksuelle overgrep og andre krenkelser.

Kvinnen ønsker å være anonym. Navnet «Anne» er fiktivt.

I en av episodene hun fortalte om var tiltalte sint på «Anne». De to befant seg på soverommet og hadde akkurat kranglet om et mulig samlivsbrudd.

«Annes» datter lå i naborommet og sov.

Fikk velge: Hakkete eller glatt kniv

– Så sier han: «Jeg skal drepe deg om ti minutter». Skjerp deg, svarte jeg, fordi jeg trodde ikke på at han faktisk kom til å gjøre det.

Ifølge «Anne» skal tiltalte da ha reist seg og trukket ned gardinene på soverommet. Da han kom tilbake hadde han med seg to kniver. En med et taggete blad, en med en mer glatt egg.

LIVREDD: Etter å ha drøftet spørsmålet med sin advokat i flere måneder, valgte hun å anmelde mannen som nå står tiltalt. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Du får velge kniv, skal tiltalte ha sagt, ifølge «Anne».

– Nå kommer jeg til å dø

Da forteller hun at panikken tok over.

Jeg tenkte: «Nå kommer jeg til å dø», sa kvinnen i retten.

Hennes respons ble å beklage seg, rope unnskyld og si at hun ikke skulle forlate ham.

Da skal tiltalte ha bedt henne om å gå inn i naborommet, der hennes da to år gamle datter lå og sov, og ta farvel med henne.

– Han ba meg om å gå inn til henne, kysse henne og si at jeg elsket henne for siste gang, sa kvinnen gråtkvalt i retten.

Skar i stykker klær for å få oralsex

I løpet av en flere timer lang forklaring i retten fortalte kvinnen om en rekke ulike episoder som skal ha skjedd da hun var samboer med tiltalte. Hun fortalte om manipulasjon, trusler, seksuelle overgrep og frykt.

– Jeg kunne ikke grine høyt, for da ble han enda mer sint, sa hun.

I en annen episode skal tiltalte ha bedt «Anne» om oralsex. Da hun sa nei, hentet tiltalte en kniv. Denne brukte han til å skjære i stykker flere av klesplaggene hennes, mens hun så på.

Deretter skar han opp en dyndune, og truet med å dra til en annen kvinnelig bekjent for å «få seg noe». Hun ga til slutt etter, forklarte hun i retten.

Hevder anklagene er organisert

Kvinnen er en av ti fornærmede kvinner som denne og de neste tre ukene skal fortelle om sine opplevelser i Bergen tingrett.

På tiltalebenken sitter en 27 år gammel mann fra en av Bergens omegnskommuner. Statsadvokat Kristine Herrebrøden har tatt ut en omfattende tiltale som omhandler voldtekt, mishandling av samboere, seksuelle overgrep mot barn under 14 år og dyremishandling.

Mannen har erkjent to mindre alvorlige forhold i tiltalen: Et tilfelle av kroppskrenkelse og at ved anledning knuste speilet på en annens bil.

Han nekter straffskyld for alle forholdene om voldtekt og seksuelle overgrep.

Som TV 2 har fortalt, mener 27-åringen seg utsatt for noe organisert.

FORSVARERE: 27-åringens forsvarere, Sigurd Klomsæt og Johannes Wegner Mæland. gammel mann er tiltalt for voldtekt, seksuell omgang med barn og vold mot flere samboere Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Mannens forsvarer, Johannes Wegner Mæland, sier at den tiltalte 27-åringen ikke kjenner seg igjen i «Annes» forklaring.

– Han er åpen for at ting kan ha blitt misoppfattet i samlivet, og han er helt åpen på at han ikke har vært bare grei. Samtidig kjenner han seg ikke igjen i tiltalen som sådan, sier Mæland.

Han legger til at 27-åringen vil legge frem sin versjon av hva han mener skjedde i sin forklaring mandag.

– Ville skyte barnet i magen

I løpet av perioden de to bodde sammen, ble «Anne» gravid. Hun fortalte i retten at tiltalte ved en anledning, under en krangel, skal ha uttalt at han skulle skyte henne i magen for å ta livet av barnet.

Hun fortalte om et strengt kontrollregime, der hun blant annet ikke fikk lov til å kommunisere fritt med sin bestevenninne. De to gjorde derfor en avtale om at hvis «Anne» sendte venninnen en spesiell emoji, måtte hun umiddelbart slutte å sende meldinger.

Dette gjorde de, ifølge «Anne», for å unngå at tiltalte oppdaget at de kommuniserte.

Fryktet konsekvenser ved anmeldelse

Til tross for gjentatte fysiske og psykiske overgep, tok det tid før kvinnen anmeldte mannen. Det skjedde først i mai 2019. Da hadde hun drøftet politianmeldelse med sin advokat siden februar.

ERSTATNING: Advokat Sjak R. Haaheim sier at det er fremmet erstatningskrav. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Jeg var kjemperedd for hva han ville gjøre dersom han fikk vite at jeg hadde anmeldt, sier hun.

Kvinnens bistandsadvokat Sjak R. Haaheim sier at det er reist erstatningskrav for både økonomisk tap og for tort og svie.

Saken skal etter planen gå for Bergen tingrett frem til 4. november.