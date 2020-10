Kronprins Haakon om innleggelsen: – Jeg var urolig

Kronprins Haakon sier at han ble lettet da han fikk høre om at operasjonen på Kong Harald var vellykket.

– Jeg visste jo at dette var et inngrep som gjøres mange ganger i året, men man blir jo urolig, sier kronprinsen.

Forrige uke ble Kong Harald innlagt ved Rikshospitalet for å skifte en hjerteklaff. Operasjonen var vellykket, og kongen har vært sykemeldt siden.

– Jeg visste at operasjonen bar liten risiko, men jeg ble selvfølgelig glad da legen sa at alt gikk fint. Det var en lettelse, sier Kronprins Haakon.

Regent

I kongens fravær har kronprinsen vært regent. Kronprins Haakon tar oppgaven med fatning.

– Jeg synes det er hyggeligst når kongen har god helse og er i full operativ drift. Men på den andre siden så er systemet forutsigbart, og jeg synes at det er helt greit å være regent. Jeg er forberedt på å gjøre de oppgavene som trengs.

– Har kongen sagt noe om at han vil trappe ned når han kommer tilbake?

– Nei, det har jeg ikke hørt noe om, svarer kronprinsen.

Arving

I boken «Kongen forteller» snakker Kong Harald om hva han tenker om at Kronprins Haakon en gang skal overta tronen. Kronprinsen sier at han selv ikke har lest boken, men at han er vant med tanken om at han en gang skal bli konge.

– Det er det som ligger i vår måte å tenke på. Det perspektivet går fra generasjon til generasjon, så jeg har vokst opp med det.

Samtidig forteller Kong Harald at han er glad for at det er nettopp Kronprins Haakon som skal få tronen.

– Jeg er jo heldig jeg også som har en åpen far og en god mentor. Jeg synes vi har et fint samarbeid, svarer regenten.