Fem personer dømt til døden for gjengvoldtekt i Bangladesh

Ifølge påtaleansvarlig Nasim Ahmed skal offerets kjæreste ha tatt henne med til et sted ved en elv hvor hun ble voldtatt av ham og to venner. To andre personer hjalp dem.

– Alle fem er funnet skyldig og er blitt dømt til døden, sier Ahmed.



Gjengvoldtekt var allerede straffbart med døden, men dette er den første dommen som har falt etter at statsminister Sheikh Hasina denne uken fikk vedtatt en ny lov som også muliggjør dødsstraff for voldtekt gjennomført av én person.

(©NTB)