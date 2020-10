Blir kampvotering om Hagen-comeback: – Hans tid er forbi

Lillehammer Frp vil vrake Carl I. Hagen som stortingskandidat for Oppland Frp. Wenche Haug Almestrand er nå foreslått som toppkandidaten.

– Hun er den beste vi har i Oppland. Enkelt og greit. Det er ikke tvil. Jeg ble veldig overrasket da Hagens navn kom opp. Wenche var helt bankers på topp hos de lokallagene jeg visste om. Vi må si det som sant er; Carl I. bør ikke stå på listen til Oppland, sier lokallagslederen i Lillehammer Frp, Arne Egil Marsteintredet, til TV 2.

Hagen er innstilt av valgkomiteen som førstekandidat for Oppland Frp, men nå blir det kampvotering. Lillehammer foreslår Wenche Haug Almestrand på topp og vraker Hagen helt fra deres alternative liste.

Det har vært store uenigheter om Hagens kandidatur i Oppland. Se video om konflikten øverst i saken.

– Tenke langsiktig

Marsteintredet mener nye krefter må få sjansen. Haug Almestrand er nestleder i Lillehammer Frp.

– Jeg synes å sette Hagen på topp er å si at vi ikke har dyktige nok kandidater. Vi trenger ikke hente noen utenfra. Vi har mer enn dyktige nok og yngre kandidater som kan gjøre en god jobb, sier Marsteintredet.

– Er det noe feil med Hagen politisk?

– Absolutt ikke. Han har vært Norges dyktigste politiker og det mener jeg fortsatt han har vært, mens hans tid har vært. Skal vi komme fremover må det være noen andre. Hans tid er forbi, rett og slett. Vi må tenke langsiktig. Han begynner å bli voksen og vi kan ikke regne med han i mer enn fire år. Det er lettere å få inn noe nytt nå og bygge videre på det, sier lokallagslederen.

Tror på seier over Hagen

– Da ligger det an til kampvotering. Hvordan tror du det går?

– Jeg tror vi har en god sjanse. Lillehammer har seks av 27 representanter på nominasjonsmøte. Så får vi håpe at vi får med oss nok. Jeg tror vi har en gylden sjanse, sier Marsteintredet.

Haug Almestrand ønsker ikke å kommentere nominasjonsprosessen.



– Som ventet får jeg en motkandidat. Nå skal en demokratisk prosess avgjøre hvem som blir valgt av nominasjonsmøtet. Jeg er klar for å fylle et tomrom og være en stortingsrepresentant over 70 år, sier Hagen.